Promoções na App Store: Paint By Number Creator, DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Fox Tales – Story Book for Kids e mais!

Abrindo a semana com a nossa seleção de promoções na App Store para esta segunda-feira!

O Paint By Number Creator, desenvolvido por Mikhail Kuznetsov, é um utilitário para criação de imagens para colorir.

Ao selecionar uma imagem, o app converte o arquivo em um padrão de cores por número e apresenta a paleta correspondente.

Você pode colorir diretamente no app ou imprimir a folha e fazer isso fora do mundo digital. Aproveite a oferta! 🖍

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$150 em descontos:

Jogos

Um dos famosos jogos AAA.

Um clássico jogo de estratégia.

Jogo musical.

Aplicativos

História interativa.

Relógio.

Aproveitem as ofertas e até amanhã. Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍➡️