Suposto iPhone dobrável poderá ser igual a dois iPhones Air lado a lado

A Apple estaria avançando nos planos de lançar seu primeiro iPhone dobrável em 2026, com um design descrito como “dois iPhones Air lado a lado”. A informação foi revelada por Mark Gurman (da Bloomberg), que aponta para um dispositivo “extremamente fino” e construído em titânio.

O visual teria como referência direta o iPhone Air, novo modelo mais leve e fino da linha, com espessura de 5,64mm. A ideia seria aplicar esse padrão a um formato dobrável, o que resultaria em um aparelho considerado por fontes próximas ao jornalista como “um desafio da engenharia”.

Os rumores indicam ainda uma tela interna de 7,5 a 7,8 polegadas e um painel externo de aproximadamente 5,5″, com possibilidade substituição do Face ID por Touch ID integrado ao botão lateral.

De acordo com o Nikkei Asia, a gigante de Cupertino já discute com fornecedores a instalação de uma linha piloto em Taiwan para validar processos de produção e ajustar equipamentos. A expectativa é de que, após essa fase de testes, a fabricação em massa seja transferida para a Índia, parte da estratégia da Maçã para reduzir a dependência da China.

Entre os desafios citados pela fonte, estão a limitação da mão de obra em Taiwan e as dificuldades logísticas para importar equipamentos para a Índia.

As projeções internas da companhia preveem a produção de 95 milhões de unidades da linha “iPhone 18” em 2026 — número que, caso se confirme, representaria um crescimento de 10% em relação ao ano atual. Em números totais, a produção dos iPhones ultrapassaria as 240 milhões de unidades, o maior volume em anos.

A nova geração incluiria o “iPhone Fold”, além dos modelos “iPhone 18 Pro”, “iPhone 18 Pro Max” e uma segunda geração do iPhone Air.

Apesar dos avanços, o projeto ainda não está finalizado e todo o cronograma poderá sofrer ajustes. A Apple, é claro, não comentou nenhum dos rumores.

via 9to5Mac