Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Suposto iPhone dobrável poderá ser igual a dois iPhones Air lado a lado

Bruno S. Gentile
22/09/2025 • 14:35
iClarified
Representação do iPhone dobrável

A Apple estaria avançando nos planos de lançar seu primeiro iPhone dobrável em 2026, com um design descrito como “dois iPhones Air lado a lado”. A informação foi revelada por Mark Gurman (da Bloomberg), que aponta para um dispositivo “extremamente fino” e construído em titânio.

Publicidade

O visual teria como referência direta o iPhone Air, novo modelo mais leve e fino da linha, com espessura de 5,64mm. A ideia seria aplicar esse padrão a um formato dobrável, o que resultaria em um aparelho considerado por fontes próximas ao jornalista como “um desafio da engenharia”.

Os rumores indicam ainda uma tela interna de 7,5 a 7,8 polegadas e um painel externo de aproximadamente 5,5″, com possibilidade substituição do Face ID por Touch ID integrado ao botão lateral.

Posts relacionados

De acordo com o Nikkei Asia, a gigante de Cupertino já discute com fornecedores a instalação de uma linha piloto em Taiwan para validar processos de produção e ajustar equipamentos. A expectativa é de que, após essa fase de testes, a fabricação em massa seja transferida para a Índia, parte da estratégia da Maçã para reduzir a dependência da China.

Publicidade

Entre os desafios citados pela fonte, estão a limitação da mão de obra em Taiwan e as dificuldades logísticas para importar equipamentos para a Índia.

As projeções internas da companhia preveem a produção de 95 milhões de unidades da linha “iPhone 18” em 2026 — número que, caso se confirme, representaria um crescimento de 10% em relação ao ano atual. Em números totais, a produção dos iPhones ultrapassaria as 240 milhões de unidades, o maior volume em anos.

A nova geração incluiria o “iPhone Fold”, além dos modelos “iPhone 18 Pro”, “iPhone 18 Pro Max” e uma segunda geração do iPhone Air.

Publicidade

Apesar dos avanços, o projeto ainda não está finalizado e todo o cronograma poderá sofrer ajustes. A Apple, é claro, não comentou nenhum dos rumores.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple libera primeiras betas do iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 e visionOS 26.1
Próx. Post

Alguns usuários têm relatado conexão Wi-Fi instável nos novos iPhones
Posts relacionados