Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Teardown do iPhone Air

Teardown mostra que bateria do iPhone Air é mais acessível para reparos

Douglas Nascimento
22/09/2025 • 09:42
View on YouTube
Leitura de 2 minuto

Estão começando a pintar os primeiros teardowns dos novos iPhones e, obviamente, o mais visado neste ano é o iPhone Air — o modelo ultrafino que chegou para inaugurar uma linha completamente nova entre os smartphones apresentados pela Apple.

Publicidade

Famosa por seus tradicionais desmontes, a iFixit foi uma das que já mostraram o processo de abertura do aparelho — que manteve o design de “entrada dupla” já presente em outros iPhones, permitindo acessar componentes tanto pela traseira quanto pela parte frontal.

Posts relacionados

Uma das novidades mais positivas em termos de reparabilidade notadas pela iFixit foi o reposicionamento da placa lógica do aparelho, a qual foi movida para a seção onde fica a câmera e deixou a parte inferior do iPhone Air exclusivamente para a bateria, economizando espaço.

YouTube video

Além de tornar o iPhone Air mais fino, esse design possibilitou que a Apple evitasse problemas como dobramentos, bem como facilitou o acesso imediato à bateria, uma vez que ele torna a árvore de montagem do aparelho mais “plana” — ou seja, com menos componentes-chave empilhados.

Publicidade

Ainda falando em bateria, a iFixit confirmou tratar-se do mesmo componente usado pela Maçã para alimentar a Bateria MagSafe lançada especialmente para o aparelho. Inclusive, ao pegar a bateria interna presente no acessório e colocá-la no iPhone Air é possível inicializá-lo normalmente.

Teardown do iPhone Air

A porta USB-C, por sua vez, conta com um design modular o qual facilita reparos, mas está mais difícil de acessá-la por causa dos cabos flexíveis delicados, adesivos e parafusos que ficam em seu caminho. O seu invólucro foi feito com impressão 3D para um melhor ajuste no corpo fino do aparelho.

A estrutura de titânio reforçada presente na parte lateral do iPhone Air, por sua vez, é bastante forte em sua parte intermediária, mas apresenta fragilidade e se quebra facilmente em suas extremidades quando manipulada isoladamente — exatamente nas regiões onde ficam as antenas.

Teardown do iPhone Air

Com alguns desafios (envolvendo parafusos e cabos de difícil acesso) para a remoção de alguns componentes (como a câmera principal), o iPhone Air ganhou uma nota de reparabilidade provisória de 7/10, tendo como pontos positivos principalmente a facilidade de acesso e remoção da sua bateria.

iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como resetar a Central de Controle do Apple Watch
Próx. Post

★ Como simular a localização do iPhone sem computador (guia 2025)
Posts relacionados