Leitura de 1 minuto

Yvonne Strahovski entra para o elenco da 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+

Bruno Cardoso
22/09/2025 • 16:27
Peter Yang/Deadline
Atriz Yvonne Strahovski

Informações do Deadline dão conta de que a atriz Yvonne Strahovski é a mais nova adição ao elenco de “Bad Monkey”, série de comédia do Apple TV+ estrelada por Vince Vaughn e que foi renovada para uma segunda temporada.

Publicidade

Baseada no romance bestseller de Carl Hiaasen, a primeira temporada conta a história de Andrew Yancy (Vaughn), um ex-membro do Departamento de Polícia de Miami que se depara com um caso que começa com um braço humano pescado por turistas — situação que ele vê como a oportunidade perfeita para voltar à ativa, precisando apenas aguentar um bando de excêntricos da Flórida e um macaco mau.

Já a segunda temporada de “Bad Monkey” se baseará em uma nova história original, na qual Yancy deve desvendar um possível caso de assassinato, de modo que o xerife poderá resgatá-lo do seu trabalho de inspetor de saúde. Strahovski, ainda de acordo com as informações, interpretará a promotora pública do condado, chamada Delaney.

O elenco da primeira temporada inclui L. Scott Caldwell, Rob Delaney, Meredith Hagner, Natalie Martinez, Alex Moffat, Michelle Monaghan, Ronald Peet, Jodie Turner-Smith, Charlotte Lawrence, John Ortiz e Zach Braff.

Além de Vaugh, “Bad Monkey” é produzida por Bill Lawrence, Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega, Liza Katzer e Adam Sztykiel.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
