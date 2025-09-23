Após forçar lojas alternativas, UE quer combater fraudes em apps

A União Europeia está em via de realizar novas exigências a empresas de tecnologia como a Apple, o Google e a Microsoft — desta vez, com o objetivo de prevenir fraudes financeiras em apps.

Publicidade

A comissária de tecnologia da Comissão Europeia, Henna Virkkunen, disse ao Financial Times que solicitará às gigantes da tecnologia informações sobre seus esforços para impedir golpes online, os quais são uma “nova prioridade” para o órgão.

Mais precisamente, a UE planeja analisar como a Apple e o Google lidam com aplicativos falsos em suas lojas de apps, como clones de aplicativos bancários. O Google também será questionado, bem como a Microsoft, sobre resultados de pesquisa falsos.

Em um comunicado, a Apple afirmou que aprimora continuamente suas medidas antifraude para manter os consumidores protegidos contra táticas de fraude em constante evolução. No entanto, a empresa também destacou a hipocrisia da investigação de fraude da UE, já que a legislação do grupo exige suporte a lojas de aplicativos alternativas que podem contornar as proteções antifraude da Apple.

Publicidade

À medida que as ameaças digitais evoluíram em escopo e complexidade ao longo dos anos, a Apple expandiu suas iniciativas antifraude para enfrentar esses desafios e proteger os usuários. Todos os dias, equipes da Apple monitoram e investigam atividades fraudulentas e utilizam ferramentas sofisticadas para deter criminosos. Infelizmente, a Comissão Europeia está minando nossos esforços ao forçar a Apple a permitir a distribuição e os pagamentos alternativos de aplicativos, apesar dos alertas de que isso coloca os usuários em maior risco de fraudes e golpes. Enquanto o regulador se concentra em emitir ameaças equivocadas e contraproducentes de investigação e multas, continuaremos a defender a segurança de nossos usuários.

Vale notar que a Apple possui um processo de autenticação/notarização que verifica se há fraudes nos aplicativos distribuídos por sua loja, mas há muito menos regras em lojas alternativas — tanto que a empresa tem argumentado continuamente que elas expõem os usuários a fraudes e reduzem os padrões de segurança dos seus sistemas.

No momento, a Comissão Europeia está apenas solicitando informações sobre a questão, mas poderá abrir uma investigação que venha a resultar em multas. A Lei de Serviços Digitais (Digital Services Act, ou DSA) prevê penalidades de até 6% do faturamento global anual de uma empresa.

via 9to5Mac