App Convites agora sincroniza com o Calendário e adota o Liquid Glass

A Apple segue lançando atualizações para o aplicativo Convites (Invites). Já disponível para download na App Store, a versão 1.5 do software traz novidades em termos de sincronização, design e compartilhamento.

Publicidade

A primeira novidade destacada pela Apple no changelog do app é a sincronização com o Calendário (Calendar), a qual, quando ativada, ajuda a manter um registro automático de todos os seus convites em um calendário de sua escolha.

Pulando para a parte do design, o Convites também ganhou atualizações do Liquid Glass para tornar a experiência mais “expressiva e agradável”, bem como um ícone repaginado, o qual reflete a nova linguagem de design da Maçã.

O destaque para essas mudanças é interessante, uma vez que o app já contava com elementos visuais que lembram o Liquid Glass. Agora, no entanto, ele acabou ganhando barras e ícones transparentes, bem como o novo teclado do iOS 26.

Por fim, a Apple também anunciou que agora os Álbuns Compartilhados permitem reproduzir vídeos diretamente no app Convites — uma boa comodidade para quem adiciona muitas mídias às páginas de seus eventos.