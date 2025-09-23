Navegue

Leitura de 1 minuto

App Convites agora sincroniza com o Calendário e suporta o Liquid Glass

Douglas Nascimento
23/09/2025 • 19:16
App Convites

A Apple segue lançando atualizações para o aplicativo Convites (Invites). Já disponível para download na App Store, a versão 1.5 do software traz novidades em termos de sincronização, design e compartilhamento.

A primeira novidade destacada pela Apple no changelog do app é a sincronização com o Calendário (Calendar), a qual, quando ativada, ajuda os usuários a manter um registro automático de todos os seus convites em um calendário de sua escolha.

Pulando para a parte do design, o Convites também ganhou atualizações do Liquid Glass para tornar a experiência mais “expressiva e agradável”, bem como um ícone repaginado, o qual reflete a nova linguagem de design da Maçã.

O destaque para essas mudanças é interessante, uma vez que o app já contava com elementos visuais que lembram o Liquid Glass. Agora, no entanto, ele acabou ganhando barras e ícones transparentes, bem como o novo teclado do iOS 26.

Aplicativo Convites

Por fim, a Apple também anunciou que agora os Álbuns Compartilhados permitem reproduzir vídeos diretamente no app Convites — uma boa comodidade para quem adiciona muitas mídias às páginas de seus eventos.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
