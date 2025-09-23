App do Apple Music para Android é atualizado com recursos do iOS 26

O Apple Music foi atualizado hoje para versão 5.0 no Android, incorporando novidades lançadas recentemente com o iOS 26. A atualização já está disponível na Play Store, inclusive para usuários que participam do programa beta.

Entre os destaques, agora é possível fixar músicas, álbuns, playlists e artistas na aba Biblioteca para acesso rápido. Os itens aparecem em grade e podem ter ações personalizadas como reproduzir, deixar no aleatório ou abrir o álbum/playlist correspondente. Os itens fixados são sincronizados entre dispositivos Apple e podem ser configurados para baixar automaticamente.

Outro recurso inédito é a tradução e pronúncia de letras, que utiliza machine learning com ajustes de especialistas em idiomas para preservar emoção, contexto cultural e intenção original das músicas. Nas configurações do app, é possível escolher como exibir a tradução e a pronúncia na tela.

O Apple Music Replay também foi reformulado. Agora, além do relatório anual, o serviço mostra estatísticas mês a mês, permitindo acompanhar a evolução dos hábitos musicais ao longo do ano.

A versão 5.0 não inclui, entretanto, o recurso AutoMix, que cria transições entre as faixas com análise de áudio e batida. O visual Liquid Glass também foi deixado de fora e a interface do app segue a mesma — com a barra inferior de cinco abas. As únicas mudanças de interface, nesse aspecto, foram em botões como repetir, aleatório e autoplay, que passaram a ter um formato de pílula.

O Apple Music 5.0 já pode ser baixado gratuitamente.

