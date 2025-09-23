Navegue

Apple investirá na conservação de floresta na Califórnia por meio do Restore Fund

A empresa também anunciou novos subsídios para iniciativas ambientais em todo o mundo
Bruno Cardoso
23/09/2025 • 11:43
Leitura de 2 minuto

A Apple anunciou hoje um novo investimento em parceria com o The Conservation Fund para ajudar na preservação de uma floresta de sequoias em atividade no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Essa iniciativa faz parte do Restore Fund, programa pelo qual a empresa já investiu dinheiro em mais de duas dúzias de projetos de agricultura sustentável ao redor do mundo desde 2021.

As florestas são uma das tecnologias mais poderosas que temos para remover carbono da atmosfera. Nossos investimentos globais na natureza estão alavancando essa tecnologia, ao mesmo tempo em que apoiamos comunidades, estimulamos economias locais e aprimoramos a biodiversidade em ecossistemas ao redor do mundo.

Lisa Jackson, vice-presidente de iniciativas ambientais, políticas e sociais da Apple.

Em um comunicado à imprensa, a companhia destacou que o programa agora inclui o Climate Asset Management e conta com investimentos diretos tanto nos EUA quanto na América latina. Fora do Novo Mundo, são parceiras da empresa da Apple como a TSMC e a Murata que tocam iniciativas de conservação e agricultura regenerativa.

O investimento na Gualala River Forest também faz parte da iniciativa da empresa de se tornar 100% neutra em emissões de carbono até 2030. Ainda segundo as informações, 60% do seu objetivo nesse aspecto já foi alcançado.

A Gualala River Forest faz parte de uma grande extensão de floresta costeira de sequoias que abriga centenas de espécies selvagens e é a força vital econômica de muitas comunidades na costa norte da Califórnia. Por meio da parceria, o The Conservation Fund continuará administrando a floresta de forma sustentável, e a Apple receberá os créditos de carbono gerados pelo crescimento da floresta ao longo do tempo.

A Apple também aproveitou a ocasião para anunciar novos subsídios com a intenção de promover esforços de conservação em países de todo o mundo, o que “inclui projetos com a Conservation International para cultivar líderes em conservação e desenvolver capacidade para proteger ecossistemas críticos”, além de “apoio ao programa global Roots and Shoots do Jane Goodall Institute e aos esforços de conservação liderados pela comunidade”.

Ainda nessa toada, a Maçã disse que começou a apoiar um novo projeto com a The Nature Conservancy “para avaliar a qualidade de diversas ferramentas baseadas em sensoriamento remoto para monitorar e verificar projetos de soluções climáticas naturais”, o qual ajudará a promover a pesquisa em conservação, apoiar meios de subsistência sustentáveis, etc.

Floresta nativa de madeira apoiada pela Apple no Brasil.

Mais informações sobre os mais recentes investimentos da Apple em sustentabilidade podem ser conferidas nessa página.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
