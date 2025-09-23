Navegue

Beats lança comercial dos Powerbeats Pro 2 com Shubman Gill, astro indiano do críquete

Bruno S. Gentile
23/09/2025 • 14:25
Leitura de 1 minuto

A Beats anunciou a campanha global “Burn Bright” (“Brilhe Muito” em tradução livre), que tem como novo embaixador o jogador de críquete Shubman Gill. O atleta indiano estrela a divulgação dos Powerbeats Pro 2, fones de ouvido sem fio voltados a treinos de alta performance.

Os earbuds contam com monitoramento de frequência cardíaca, Cancelamento Ativo de Ruído (ANC), Modo de Transparência, equalização adaptativa e isolamento de voz para chamadas. A bateria oferece até 45h de uso com o estojo de recarga, que também é compatível com carregamento via MagSafe.

YouTube video

A ação segue a estratégia da empresa em associar seus produtos a nomes de destaque no esporte. Gill se junta a atletas como Lionel Messi e LeBron James.

LeBron James com os novos Powebeats Pro 2
Messi com os Powerbeats Pro 2

A escolha de Gill não foi à toa. O atleta tem crescido exponencialmente como ícone comercial na Índia, importante mercado para os planos da Apple.

Os Powerbeats Pro 2 ainda não tem previsão de lançamento no Brasil. Nos Estados Unidos, eles estão disponíveis por US$250.

Powerbeats Pro 2 (miniatura)
Comprar Powerbeats Pro 2 de Apple 🇺🇸 Preço: US$249,99
Cores: jet black, quick sand, hyper purple e electric orange

