Como desativar as Dicas do Conjunto Inteligente do Apple Watch

O watchOS 26 não trouxe tantas mudanças radicais quanto o iOS/iPadOS 26, mas ainda assim há alguns recursos novos bem úteis para quem usa o smartwatch da Maçã.

Um deles é o de Dicas (Hints) no Conjunto Inteligente (Smart Stack). Na prática, ele oferece um comando sutil quando há uma sugestão relevante para o momento, na parte inferior central da tela.

Um exemplo disso é a sugestão da abertura do app Controle da Câmera no relógio quando o app Câmera estiver aberto no iPhone, como podemos ver no exemplo abaixo:

Se quiser, caso lhe incomode, a Apple permite desativar isso. Veja como! ⌚️

Pelo relógio, abra os Ajustes (Settings) e toque em “Conjunto Inteligente”. Escolha “Sugestões de Widgets” e desmarque a opção “Dicas de Conjunto Inteligente”.

E você, prefere desativar ou manter isso ativado? 😊