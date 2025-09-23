Como desativar o gesto de Rotação do Pulso no Apple Watch

O watchOS 26 trouxe um novo gesto útil para donos do Apple Watch: a Rotação do Pulso (Wrist Flick).
Girando rapidamente o pulso de frente para trás, você pode descartar qualquer coisa e retornar ao mostrador do relógio, além de silenciar as chamadas recebidas, parar os timers, ignorar as notificações e outros — tudo apenas com a mão que estiver usando o Apple Watch.
A função está disponível nos Apple Watches SE 3, Series 9 e Ultra 2 ou mais recentes.
Se quiser, a Maçã possibilita que você desative o gesto (assim como já ocorre com o Toque Duplo). Veja como! ⌚️
- Pelo iPhone: abra o app Watch e toque em “Gestos”. Depois, desmarque a opção “Rotação do Pulso”.
- Pelo Apple Watch: abra os Ajustes, toque em “Gestos” e desative a opção “Rotação do Pulso”.
Pessoalmente, eu curti bastante esse novo gesto! 😊
