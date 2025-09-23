Navegue

Leitura de 1 minuto

Como usar o volume automático de alertas no Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
23/09/2025 • 07:30
Conexão celular no Apple Watch

Se você usa o Apple Watch com os sons habilitados, sabe que, em certos momentos, isso pode ser um pouco constrangedor — especialmente se estiver em locais mais calmos, como uma biblioteca, um consultório médico ou uma sala de aula, por exemplo.

A partir do watchOS 26, o relógio inteligente pode ajustar o volume de ligações, de notificações e da Siri de forma automática, levando em conta justamente o ruído ao seu redor. Assim, em lugares com menos barulho ele ficará mais baixo, por exemplo.

Veja a compatibilidade do recurso e como controlá-lo! 🔊

Apple Watches compatíveis

  • Apple Watches Series 9, Series 10 e Series 11
  • Apple Watches Ultra 2 e Ultra 3

O Apple Watch SE (entende-se por todas as gerações já lançadas) não é compatível com essa função.

Como ativar/desativar o volume automático

Pelo iPhone, abra o app Watch e vá até “Resposta Tátil e Som”. Marque ou desmarque a opção “Ajuste Automático de Volume”. Se tiver ativado-a, escolha um nível de som; caso contrário, use a barra deslizante para fazer esse controle.

Você também pode fazer isso pelo próprio Apple Watch. Abra os Ajustes, vá até “Som e Tato” e controle a função em “Ajuste Automático de Volume”.

Já testou isso por aí? 😉

Apple Watch Ultra 3 (miniatura)
Em breve Apple Watch Ultra 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio
Apple Watch Series 11 (miniatura)
Em breve Apple Watch Series 11 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10
Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x
Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante
Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia
Tamanhos: 42mm ou 46mm
Conectividade: GPS ou GPS + Celular
Pulseiras: esportiva ou estilo milanês

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

