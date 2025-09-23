Como usar o volume automático de alertas no Apple Watch

Se você usa o Apple Watch com os sons habilitados, sabe que, em certos momentos, isso pode ser um pouco constrangedor — especialmente se estiver em locais mais calmos, como uma biblioteca, um consultório médico ou uma sala de aula, por exemplo.
A partir do watchOS 26, o relógio inteligente pode ajustar o volume de ligações, de notificações e da Siri de forma automática, levando em conta justamente o ruído ao seu redor. Assim, em lugares com menos barulho ele ficará mais baixo, por exemplo.
Veja a compatibilidade do recurso e como controlá-lo! 🔊
Apple Watches compatíveis
- Apple Watches Series 9, Series 10 e Series 11
- Apple Watches Ultra 2 e Ultra 3
O Apple Watch SE (entende-se por todas as gerações já lançadas) não é compatível com essa função.
Como ativar/desativar o volume automático
Pelo iPhone, abra o app Watch e vá até “Resposta Tátil e Som”. Marque ou desmarque a opção “Ajuste Automático de Volume”. Se tiver ativado-a, escolha um nível de som; caso contrário, use a barra deslizante para fazer esse controle.
Você também pode fazer isso pelo próprio Apple Watch. Abra os Ajustes, vá até “Som e Tato” e controle a função em “Ajuste Automático de Volume”.
Já testou isso por aí? 😉
