DJI Osmo Nano

DJI anuncia a Osmo Nano, sua nova câmera de ação compacta e vestível

Douglas Nascimento
23/09/2025 • 12:42
Leitura de 2 minuto

A DJI lançou hoje a câmera de ação Osmo Nano, pensada para oferecer uma maior portabilidade para os aventureiros de plantão — isso sem deixar de lado toda a qualidade de imagem e o design elegante já conhecido em outros produtos comercializados pela empresa.

Com um novo sensor de 1/1,3 polegada, a DJI Osmo Nano é capaz de gravar em 4K a 60 quadros por segundo (ou a 120qps em câmera lenta), com um campo de visão amplo em 143º. Ela oferece até 13,5 paradas de alcance dinâmico, desempenho de cores de 10 bits, D-Log M, modo SuperNight e dois modos de estabilização.

À prova d’água para resistir a até 10 metros de profundidade, a câmera conta com um design leve e magnético de duas faces, bem como com opções de acessórios versáteis (como clipes para bonés, cordões, faixas, adaptadores e estojos protetores) os quais possibilitam montagens em várias posições.

Quando falamos em bateria, a DJI Osmo Nano oferece até 200 minutos de gravação em 1080p a 24qps quando em conjunto com a sua dock de visão multifuncional. Com suporte a carregamento rápido, essa dock leva apenas 20 minutos para recarregar a bateria da câmera para 80%.

Contando também com visualização em tempo real e controle remoto com a tela sensível ao toque integrada, a Osmo Nano também oferece múltiplas opções para transferência rápida de conteúdo, conexão com o microfone OsmoAudio, gravação estéreo e várias possibilidades de edição com o app DJI Mimo.

Ainda indisponível no Brasil, a DJI Osmo Nano pode ser adquirida em versões de 64GB e 128GB em países selecionados. Respectivamente, as duas opções de armazenamento saem por US$310 e US$340 no Canadá, por £240 e £260 no Reino Unido e por €280 e €310 na Alemanha, Espanha e França.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
