Ficará mais prático usar smartwatches de terceiros com o iPhone, indicam códigos

Bruno Cardoso
23/09/2025 • 13:34
A pressão que a Apple está recebendo de inúmeros órgãos regulatórios ao redor do mundo para tornar os seus sistemas operacionais mais abertos parece estar surtindo efeito, como indica um pedaço de código encontrado pela Macworld na primeira beta iOS 26.1 envolvendo smartwatches de terceiros.

Segundo o veículo, a nova versão do sistema conta com um recurso ainda não lançado chamado “Notification Forwarding” (algo como “Encaminhamento de Notificações”) que dará aos usuários a chance de escolher se devem ou não receber notificações de seus iPhones em um dispositivo ou acessório feito por outras companhias.

Essa configuração, prevista para aterrissar no app Ajustes (Settings), deixa claro que apenas um dispositivo poderá receber esses alertas por vez. Além disso, ativá-la fará com que qualquer Apple Watch que estiver sincronizado com o iPhone pare de receber notificações.

Também foram encontradas referências a um novo framework intitulado AccessoryExtension, o qual parece estar relacionado justamente com o processo de pareamento desses dispositivos, embora ainda esteja aparentemente inacabado.

A utilidade desse framework ainda não está clara, mas é possível que a Apple esteja trabalhando para tornar o processo de sincronização com smartwatches de terceiros e outros dispositivos mais fácil e rápido.

Como destacado pelo veículo, não há nenhuma garantia que essas novidades serão mesmo lançadas — e mesmo que sejam, não é nada improvável que elas fiquem restritas a mercados que têm pegado no pé da Apple para tornar o iOS um sistema mais flexível, como a União Europeia.

Embora tenham sido identificadas no iOS 26.1, é provável que essas novidades façam parte de outra futura versão do sistema, planejada para daqui uns meses — isso se elas forem lançadas, como dito.

via AppleInsider

