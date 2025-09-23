Navegue

Leitura de 3 minuto

GoPro anuncia câmeras de ação com gravação em até 8K e gimbal com IA

Douglas Nascimento
23/09/2025 • 14:15
GoPro MAX2

A GoPro anunciou hoje o lançamento de nada menos que duas novas câmeras: a GoPro MAX2 (nova geração de sua câmera de ação 360º de alta performance) e a GoPro LIT HERO (mais compacta e focada em facilidade de uso).

A empresa também apresentou um novo gimbal — o Fluid Pro AI —, sobre o qual falaremos abaixo.

GoPro MAX2

Começando pela MAX2, ela chega ao mercado seis anos após o lançamento da primeira geração com uma novidade para lá de bem-vinda: a possibilidade de filmar em resolução 8K a 30qps, com um nível de detalhamento de 29 milhões de pixels e tecnologia de 10 bits.

YouTube video

Como destaques, a câmera possui lentes substituíveis feitas de vidro óptico resistente, estabilização avançada com a função Horizon Lock, ponto de vista (POV) amplo e áudio aprimorado — possível graças aos seus seis microfones que possibilitam som direcional, redução avançada de ruído de vento e, futuramente, suporte a áudio espacial.

Além de uma bateria Enduro removível e com autonomia aprimorada, a câmera também possui certificação IPX8 contra água e poeira, bem como GPS embutido e uma integração com o Apple Vision Pro para gravação de conteúdos imersivos. Também é possível usar os AirPods para comandar ou ouvir alertas da câmera remotamente.

GoPro MAX2 e AirPods

A GoPro MAX2 começará a ser vendida a partir do dia 30 de setembro por um preço sugerido de US$500, ainda sem previsão de chegada ao Brasil.

GoPro LIT HERO

Mais nova integrante da já conhecida linha HERO da GoPro, essa câmera conta com uma luz de LED 1Light emitting diode, ou diodo emissor de luz. embutida como sua principal diferença em relação aos demais modelos. Com três níveis de brilho, essa luz permite aos usuários capturar vídeos e fotos com melhor qualidade em ambientes escuros ou durante a noite, tudo com a praticidade que os produtos da linha oferecem.

GoPro LIT HERO

Gravando vídeos em até 4K a 60qps e tirando fotos com 12MP, a câmera possui um sistema de montagem magnética e hastes de montagem integradas compatíveis com todos os acessórios GoPro e tripés padrão, sendo também à prova d’água com capacidade para resistir a até cinco metros de profundidade.

Assim como a MAX2, a LIT HERO conta com uma bateria Enduro de longa duração, estabilização HyperSmooth e com uma lente hidrofóbica substituível, bem como um sistema de montagem magnética o qual permite fixá-la com mais facilidade a superfícies metálicas.

GoPro LIT HERO

Também indisponível no Brasil, a câmera tem um preço sugerido de US$270 e chegará ao mercado internacional em 21 de outubro.

Fluid Pro AI

Como dissemos, a GoPro lançou também o gimbal estabilizador Fluid Pro AI, o qual usa motores para manter a câmera ou o smartphone perfeitamente nivelados visando eliminar a instabilidade em vídeos. Trata-se de um sistema de estabilização mecânica profissional, o qual é mais suave e eficiente que o supracitado HyperSmooth.

Seu grande destaque, no entanto, é o uso de inteligência artificial (IA) para identificar e seguir automaticamente determinado “assunto”, bastando selecionar um alvo na tela para que ele se mova sozinho a fim de mantê-lo no centro.

GoPro Fluid Pro AI

Projetado para funcionar com as câmeras GoPro HERO e com smartphones, ele conta com bateria que dura até 18 horas e permite que usuários criem vídeos com resultados semelhantes aos de produções cinematográficas, sendo ideal para quem busca uma estabilização perfeita em suas produções.

Assim como a HERO Lit, o Fluid Pro AI chegará ao mercado internacional (ainda sem previsão para o Brasil) em 21 de outubro, com preço sugerido de US$230.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
