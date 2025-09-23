Navegue

iPhone 17 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra Drop Test!
iPhone 17 Pro Max empata com o Galaxy S25 Ultra em teste de queda

Bruno Cardoso
23/09/2025 • 10:45
E os testes com a linha iPhone 17 não param! Agora, foi a vez de o mais novo flagship da Apple, o iPhone 17 Pro Max, passar pelo tradicional teste de queda do canal do YouTube PhoneBuff, que também aproveitou para compará-lo com seu arquirrival, o Galaxy S25 Ultra, da Samsung.

O smartphone da Maçã, como destacado pela equipe do canal logo no começo do vídeo, chega forte para o teste deste ano com sua nova estrutura unibody de alumínio e seu vidro traseiro (que agora é feito de Ceramic Shield) reprojetado — além, é claro, do vidro frontal, que se tornou 3x mais resistente a riscos graças ao Ceramic Shield 2.

O aparelho da marca sul-coreana, por outro lado, tem em seu arsenal tecnologias como o Gorilla Armor 2 (para a tela) e uma construção de titânio — material que, em teoria, é mais resistente a quedas, embora tenha sido abandonado pela Apple do ano passado para cá.

Os testes

Para iniciar o trabalhos, o pessoal do canal largou — com a ajuda de uma ferramenta — os dois aparelhos com a parte de trás virada para baixo em uma superfície parecida com concreto e de uma altura de 1 metro, o que foi o suficiente para causar danos consideráveis em ambos, embora o iPhone 17 Pro Max tenha se saído melhor.

Os vidros traseiros dos dois dispositivos racharam, mas o dano foi bem mais intenso no Galaxy S25 Ultra, que também apresentou rachaduras em algumas das lentes do sistema de câmeras. O vidro traseiro do modelo da Samsung também parecia estar se soltando, enquanto o iPhone apresentava danos mais superficiais.

O round 2 repetiu basicamente as mesmas condições de teste, mas desta vez com as quinas dos aparelhos voltadas para o chão. Nesse caso, foi o iPhone 17 Pro Max que se deu mal, já que, além de apresentar riscos em sua construção de alumínio, também teve a sua quina levemente amassada. O Galaxy S25 Ultra, por sua vez, apresentou apenas riscos superficiais.

No round 3, a equipe do PhoneBuff voltou a largar os dois smartphones de uma altura de 1 metro, mas desta vez com a tela voltada para a superfície à la concreto. Aqui, ambos os aparelhos tiveram seus displays danificados, mas o iPhone 17 Pro Max apresentou trincas levemente mais pronunciadas que o Galaxy S25 Ultra, além de problemas de brilho.

Para a quarta rodada do teste, os dispositivos voltaram a ser largados pela ferramenta com suas traseiras voltadas para o chão, mas desta vez de uma altura de 1,5m. Nesse caso, o aparelho da Apple manteve-se basicamente inalterado, enquanto o dispositivo da Samsung apresentou ainda mais danos nas lentes do sistema de câmeras, o que impactou diretamente a qualidade de imagem.

No repeteco do round 2 (mas com a altura maior), o iPhone 17 Pro Max voltou a se sair mal, tendo apresentado deformidades ainda mais visíveis na quina, além de ter perdido um pouco da sua tinta e a habilidade de focar ao capturar imagens com a lente principal. O Galaxy S25 Ultra, por outro lado, repetiu a boa performance da segunda parte desse teste.

No sexto e último round, os dispositivos foram novamente deixados cair com as suas telas viradas para o chão e, assim como no round 3, os danos não foram tão grandes assim, embora as telas estivessem sim mais trincadas. Nesse caso, foi declarado um empate.

E o prêmio vai para…

Ninguém! 😜 Embora ambos os smartphones tenham se saído melhor que seu rival direto em testes específicos, os dois apresentaram uma resistência geral bastante parecida — pelo menos segundo os critérios do PhoneBuff. A nota final tanto do iPhone 17 Pro Max quanto do Galaxy S25 Ultra foi de 55.

No caso do aparelho da Apple, os destaques ficaram para o seus vidros traseiro e frontal, que suportaram bem mais as quedas que o dispositivo da Samsung — sem contar as lentes do sistema de câmera, que foram completamente obliteradas no caso do segundo. A performance do iPhone nos testes em que o aparelho foi deixado cair com a quina voltada para o chão, no entanto, foi no mínimo preocupante.

Já o Galaxy S25 Ultra foi melhor exatamente no teste mais taxativo para o modelo da Apple — cortesia da sua estrutura de titânio que, além de mais premium, também é mais resistente a quedas. O aparelho da fabricante sul-coreana, porém, não foi nem um pouco bem nos teste em que ele foi deixado cair com a parte de trás voltada para o chão.

Caso quedas como essas sejam um problema recorrente para você, uma case de proteção com certeza é a melhor forma de evitar todos esses danos ao seu dispositivo, não importa qual modelo você escolha. 😉

Bruno Cardoso
