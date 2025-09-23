Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

iPhones ganharão telas OLED mais finas e brilhantes em 2027, diz site

Bruno Cardoso
23/09/2025 • 09:03
Divulgação/Apple
iPhone 17 Pro e 17 Pro Max em mãos

Agora, com a chegada no iPhone Air, é natural que a Apple intensifique sua busca por formas de tornar os seus aparelhos mais finos. E, de acordo com informações do ETNews, isso poderá começar por um componente-chave dos iPhones: a tela.

Publicidade

Mais especificamente, a empresa deverá adotar, em 2027 (ano em que o iPhone completará 20 anos de existência), uma nova tecnologia OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. da Samsung Display chamada Color Filter on Encapsulation (COE), a qual promete viabilizar telas mais brilhantes e, principalmente, mais finas.

Ao contrários de displays tradicionais, que apostam em um filme polarizador (o qual fica posicionado sobre o display) para reduzir reflexos e melhorar o contraste, telas COE contam com um filtro de cor “embutido” na camada de encapsulamento protetora do OLED.

Como dito, essa técnica torna esse tipo de componente mais fino, além de deixar mais luz passar, permitindo atingir níveis de brilho maiores sem gastar muita energia. Há, no entanto, um porém: sem esse filme polarizador, a tela tende a ficar mais reflexiva, o que é algo que a Maçã terá que lidar de alguma outra forma.

Publicidade

Essa, vale lembrar, não é a primeira vez que ouvimos falar de algo do tipo. Em 2024, um rumor parecido apontava que a gigante de Cupertino estava considerando usar telas OLED mais finas e brilhantes no aguardado “Vision Air”, suposta versão mais barata e leve do Vision Pro — e que também deverá ser apresentada em 2027.

Apesar de combinar bastante com a proposta do iPhone Air, também é bastante provável, é claro, que essas telas COE deem as caras em outros modelos de iPhones, liberando mais espaço para a bateria, por exemplo.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
iPhone Air (miniatura)
Comprar iPhone Air de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto-espacial
Capacidades: 256GB, 512GB ou 1TB
iPhone 17 (miniatura)
Comprar iPhone 17 de Apple Preço à vista: a partir de R$7.199,10
Preço parcelado: a partir de R$7.999,00 em até 12x
Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Capacidades: 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Como desativar o gesto de Rotação do Pulso no Apple Watch
Posts relacionados