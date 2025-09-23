iPhones ganharão telas OLED mais finas e brilhantes em 2027, diz site

Agora, com a chegada no iPhone Air, é natural que a Apple intensifique sua busca por formas de tornar os seus aparelhos mais finos. E, de acordo com informações do ETNews, isso poderá começar por um componente-chave dos iPhones: a tela.

Mais especificamente, a empresa deverá adotar, em 2027 (ano em que o iPhone completará 20 anos de existência), uma nova tecnologia OLED da Samsung Display chamada Color Filter on Encapsulation (COE), a qual promete viabilizar telas mais brilhantes e, principalmente, mais finas.

Ao contrários de displays tradicionais, que apostam em um filme polarizador (o qual fica posicionado sobre o display) para reduzir reflexos e melhorar o contraste, telas COE contam com um filtro de cor “embutido” na camada de encapsulamento protetora do OLED.

Como dito, essa técnica torna esse tipo de componente mais fino, além de deixar mais luz passar, permitindo atingir níveis de brilho maiores sem gastar muita energia. Há, no entanto, um porém: sem esse filme polarizador, a tela tende a ficar mais reflexiva, o que é algo que a Maçã terá que lidar de alguma outra forma.

Essa, vale lembrar, não é a primeira vez que ouvimos falar de algo do tipo. Em 2024, um rumor parecido apontava que a gigante de Cupertino estava considerando usar telas OLED mais finas e brilhantes no aguardado “Vision Air”, suposta versão mais barata e leve do Vision Pro — e que também deverá ser apresentada em 2027.

Apesar de combinar bastante com a proposta do iPhone Air, também é bastante provável, é claro, que essas telas COE deem as caras em outros modelos de iPhones, liberando mais espaço para a bateria, por exemplo.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors