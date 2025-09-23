Nova Apple Ginza será reinaugurada em 26 de setembro no Japão; veja fotos

Como já prometido, a Apple Ginza — primeira loja da Apple no Japão e também a primeira fora dos Estados Unidos — será reaberta em breve na sua localização original. Com um design completamente renovado, ela será reinaugurada em 26 de setembro — um marco para a empresa no país, segundo Tim Cook.
A nova Apple Ginza será o espaço para clientes da região conhecerem (e também adquirirem) pessoalmente a linha completa de produtos da Maçã — incluindo os novos iPhones 17 e Air e a mais recente geração de Apple Watches, bem como Macs e os diversos acessórios comercializados pela empresa.
Também oferecendo uma edição especial do Apple Gift Card para celebrar essa reabertura, a loja conta com sessões de compra com especialistas, opções de financiamento mensais, o programa Apple Trade In, bem como uma seção dedicada ao Apple Pickup para o recebimento de compras feitas online.
Logo na estreia, a loja lançará uma seção especial do Today at Apple em parceria com o grupo japonês Number_i, a qual explorará recursos de áudio e vídeo espacial por meio do single “U.M.A.”. Clientes também poderão reservar demonstrações imersivas dos bastidores do clipe da música no Apple Vision Pro.
Esta reabertura é outro marco incrível em nossa jornada aqui no Japão e um símbolo de nossos fortes laços com clientes e comunidades em todo o país. Não poderíamos estar mais animados para abrir as portas para este espaço lindamente redesenhado, compartilhar nossos produtos mais recentes e construir sobre a incrível história que compartilhamos.—Tim Cook, CEO da Apple.
O CEO já está por lá, inclusive:
Segundo a Apple, a loja renovada é alimentada 100% por energia renovável e conta com um layout o qual combina sustentabilidade com um design moderno que incorpora materiais de origem regional e uma fachada de vidro que ajuda a regular a luz e a temperatura ao longo do dia.