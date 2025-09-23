Oferta: iPhone 16 (128GB) por R$4.368,95 no Pix!

O iPhone 16 é uma excelente opção para quem quer um smartphone atual da Apple, já que ele traz recursos bem interessantes em sua lista de especificações técnicas. Como exemplos, podemos destacar a sua tela de 6,1 polegadas, o seu conjunto de duas câmeras (com um sistema Fusion de 48 megapixels e uma câmera ultra-angular de 12MP) e o processador A18, além da presença do Controle da Câmera (Camera Control) e do botão de Ação (Action Button).

Se você está atrás desse modelo, hoje o Mercado Livre está com uma promoção muito boa. Trata-se da versão de 128GB, na cor ultramarino. Ele está saindo por R$4.854,39 em até 9x nos cartões de crédito.

iPhone 16 de 128GB



Parcelado: de R$6.799,00 por R$4.854,39 em até 9x

À vista no Pix de R$6.119,10 por R$4.368,95https://t.co/TXWNQy5gub — MM Ofertas (@MMOfertas) September 23, 2025

Se levarmos em conta que o preço tabelado desse modelo aqui no Brasil é de R$6.799,00 nessa mesma modalidade de pagamento, estamos diante de um desconto de 29%.

Já para quem preferir pagar à vista no Pix, o preço fica ainda melhor: ele cai para R$4.368,95 — representando também um desconto de 29% em relação ao preço à vista da Apple, de R$6.119,10.

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! 📱

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Tecnoblog