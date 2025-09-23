Promoções na App Store: Mandala Maker 360 Pro, Sleepin’ Guy, Relaxante Emaranhado Premium e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store para esta terça-feira!
Mandala Maker 360 Pro, criado pelo Bhupesh Singh, é um utilitário para você criar mandalas.
Sem publicidades e com acesso a todos os recursos, o aplicativo permite criar belas e elaboradas mandalas em poucos passos. Ele conta com diversas ferramentas de personalização, que incluem simetria, cores e formatos de pincéis.
Confira um vídeo de demonstração:
Aproveite a oferta e boas criações!
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:
Jogos
O desafio é acordar!
Hora de acordar.
Jogo musical.
Aplicativos
Diversão para relaxar.
Exercícios de francês.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸