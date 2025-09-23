Promoções na App Store: Mandala Maker 360 Pro, Sleepin’ Guy, Relaxante Emaranhado Premium e mais!

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store para esta terça-feira!

Mandala Maker 360 Pro, criado pelo Bhupesh Singh, é um utilitário para você criar mandalas.

Sem publicidades e com acesso a todos os recursos, o aplicativo permite criar belas e elaboradas mandalas em poucos passos. Ele conta com diversas ferramentas de personalização, que incluem simetria, cores e formatos de pincéis.

Confira um vídeo de demonstração:

Aproveite a oferta e boas criações!

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

O desafio é acordar!

Hora de acordar.

Jogo musical.

Aplicativos

Diversão para relaxar.

Exercícios de francês.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸