Promoções na App Store: Mandala Maker 360 Pro, Sleepin’ Guy, Relaxante Emaranhado Premium e mais!

Marcelo Melo
23/09/2025 • 22:09

Confira e aproveite a nossa seleção de promoções na App Store para esta terça-feira!

Publicidade

Mandala Maker 360 Pro, criado pelo Bhupesh Singh, é um utilitário para você criar mandalas.

Sem publicidades e com acesso a todos os recursos, o aplicativo permite criar belas e elaboradas mandalas em poucos passos. Ele conta com diversas ferramentas de personalização, que incluem simetria, cores e formatos de pincéis.

Confira um vídeo de demonstração:

YouTube video

Aproveite a oferta e boas criações!

Publicidade

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam quase R$80 em descontos:

Jogos

O desafio é acordar!

Publicidade

Hora de acordar.

Jogo musical.

Aplicativos

Diversão para relaxar.

Publicidade

Exercícios de francês.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🛸

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
