Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Recurso Tap to Pay é expandido para mais cinco países da Europa

Douglas Nascimento
23/09/2025 • 11:07

A Apple anunciou hoje mais uma grande expansão do recurso de pagamentos Tap to Pay, o qual está chegando a mais cinco países da Europa: Estônia, Letônia, Lituânia, Mônaco e Noruega.

Publicidade

Com isso, empreendedores desses países agora podem aceitar pagamentos por aproximação em plataformas suportadas usando apenas o iPhone (graças à tecnologia NFC), sem a necessidade de uma maquininha tradicional.

O Tap to Pay no iPhone facilita para empresas de qualquer tamanho aceitar pagamentos de cartões de crédito e débito contactless, Apple Pay e outras carteiras digitais usando apenas o iPhone e um aplicativo iOS habilitado.

Segundo a Apple, a novidade já está disponível a partir de hoje para as seguintes plataformas de pagamento nos países supracitados:

  • Estônia: SumUp e Revolut
  • Letônia: SumUp
  • Lituânia: SumUp e Revolut
  • Mônaco: Adyen e BNP Paribas
  • Noruega: Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments e Viva.com

Ele também funciona com cartões de crédito e débito por aproximação das principais bandeiras — incluindo American Express, Mastercard e Visa. Na Noruega, a BankAxept também está disponível, por meio da Surfboard Payments.

Publicidade

Vale notar que o Tap to Pay aterrissou no Brasil ainda em setembro de 2023. Já em Portugal, seu lançamento ocorreu em março deste ano.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

iPhone 17 Pro Max empata com o Galaxy S25 Ultra em teste de queda
Próx. Post

Apple investirá na conservação de floresta na Califórnia por meio do Restore Fund
Posts relacionados