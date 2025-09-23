Recurso Tap to Pay é expandido para mais cinco países da Europa

A Apple anunciou hoje mais uma grande expansão do recurso de pagamentos Tap to Pay, o qual está chegando a mais cinco países da Europa: Estônia, Letônia, Lituânia, Mônaco e Noruega.

Com isso, empreendedores desses países agora podem aceitar pagamentos por aproximação em plataformas suportadas usando apenas o iPhone (graças à tecnologia NFC), sem a necessidade de uma maquininha tradicional.

O Tap to Pay no iPhone facilita para empresas de qualquer tamanho aceitar pagamentos de cartões de crédito e débito contactless, Apple Pay e outras carteiras digitais usando apenas o iPhone e um aplicativo iOS habilitado.

Segundo a Apple, a novidade já está disponível a partir de hoje para as seguintes plataformas de pagamento nos países supracitados:

Estônia: SumUp e Revolut

SumUp e Revolut Letônia: SumUp

SumUp Lituânia: SumUp e Revolut

SumUp e Revolut Mônaco: Adyen e BNP Paribas

Adyen e BNP Paribas Noruega: Adyen, Nexi, PayPal, Stripe, SumUp, Surfboard Payments e Viva.com

Ele também funciona com cartões de crédito e débito por aproximação das principais bandeiras — incluindo American Express, Mastercard e Visa. Na Noruega, a BankAxept também está disponível, por meio da Surfboard Payments.

Vale notar que o Tap to Pay aterrissou no Brasil ainda em setembro de 2023. Já em Portugal, seu lançamento ocorreu em março deste ano.

