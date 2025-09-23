WhatsApp começa a liberar tradução de mensagens no iOS

Um novo recurso de tradução do WhatsApp está sendo lançado a partir de hoje no ​​iOS e Android em chats individuais, grupos e mensagens de atualização de canais.

Ele pode ser ativado pressionando sobre as mensagens e tocando na opção “Traduzir” para escolher o idioma de ou para o qual deseja que a mensagem seja traduzida.

Usuários do iPhone poderão traduzir mensagens para mais de 19 idiomas — com suporte ao português do Brasil, francês, inglês, entre outros. Usuários do Android também podem ativar a tradução automática para aplicar o recurso a todas as mensagens recebidas.

Não se trata de uma tradução em tempo real — nos seus ouvidos — como o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation) dos AirPods, mas ele certamente facilitará a comunicação entre usuários ao redor do globo.

Esperamos que esse recurso ajude a romper barreiras linguísticas e permita que os usuários se conectem de forma mais profunda com pessoas queridas e comunidades em todo o mundo.

O WhatsApp afirma que planeja expandir o suporte de tradução para outros idiomas no futuro. A função está sendo disponibilizada gradualmente para todos os usuários — portanto, certifique-se de manter o app atualizado no seu dispositivo.