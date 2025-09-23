Zavior Phillips atuará na 2ª temporada de “Bad Monkey”, do Apple TV+

O comediante e ator americano Zavior Phillips foi escalado para a segunda temporada de “Bad Monkey”, série de comédia do Apple TV+.

Phillips aparecerá ao lado do protagonista Vince Vaughn, além das adições mais recentes John Malkovich, Yvonne Strahovski e John Ortiz. Ele interpretará Eddie, descrito como “um certificado contador público que investiga crimes financeiros”.

A primeira temporada foi baseada no romance homônimo de Carl Hiaasen, enquanto a segunda temporada será inspirada em uma história original.

Vaughn estrela a série como Andrew Yancy, um ex-detetive da polícia de Miami que agora trabalha como inspetor de saúde. Na segunda temporada, Yancy deve desvendar um possível caso de assassinato, de modo que o xerife poderá resgatá-lo do seu novo trabalho.

Phillips é representado pela Verve e pela Brillstein Entertainment Partners. Além de Vaugh, “Bad Monkey” é produzida por Bill Lawrence, Jeff Ingold, Matt Tarses, Marcos Siega, Liza Katzer e Adam Sztykiel.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

