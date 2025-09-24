Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Spotify
Integração do Spotify com softwares de DJ

Após cinco anos, Spotify volta a oferecer integração com softwares de DJ

Bruno Cardoso
24/09/2025 • 09:45
Leitura de 1 minuto

O Spotify anunciou hoje que voltou a oferecer suporte para softwares de DJ feitos por terceiros, como o rekordbox, o Serato e o famoso djay.

Publicidade

Usuários mais antigos do serviço de streaming vão lembrar que ele já contava com um recurso do tipo no passado. Essa integração, no entanto, foi encerrada sem muita cerimônia em 2020 por conta de problemas envolvendo licenciamento.

Segundo o Spotify, a “novidade” foi liberada para usuários de 51 mercados ao redor do mundo e dá acesso a toda sua biblioteca de músicas, o que inclui as playlists feitas pela equipe editorial da empresa.

Posts relacionados

Embora seja possível aproveitar essa integração com uma versão gratuita de um dos softwares supracitados, DJs ainda precisão de uma assinatura Premium do serviço de streaming para poder conectar com a sua conta. Além disso, ao que tudo indica, ela só está disponível nas versões desses apps para Macs e PCs com Windows.

Publicidade

No caso do djay, é possível, inclusive, aproveitar o recurso Automix — que cria transições automáticas entre músicas — com as suas faixas do Spotify.

Outros serviços de streaming, como o TIDAL e o Apple Music, já ofereciam integração com esses softwares de DJ há algum tempo. O retorno do Spotify a esse mundo, no entanto, poderá fazer algumas pessoas voltarem para a plataforma sueca, que conta com uma base de usuários bastante avantajada.

Boas mixagens! 🎚️🎛️🎧

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Promoções na App Store: Street Fighter IV CE, Streets of Rage 4, PlaneWatcher e mais!
Próx. Post

iFixit desmonta iPhone 17 Pro e explica problema de descascamento do alumínio
Posts relacionados