Após cinco anos, Spotify volta a oferecer integração com softwares de DJ

O Spotify anunciou hoje que voltou a oferecer suporte para softwares de DJ feitos por terceiros, como o rekordbox, o Serato e o famoso djay.

Usuários mais antigos do serviço de streaming vão lembrar que ele já contava com um recurso do tipo no passado. Essa integração, no entanto, foi encerrada sem muita cerimônia em 2020 por conta de problemas envolvendo licenciamento.

Segundo o Spotify, a “novidade” foi liberada para usuários de 51 mercados ao redor do mundo e dá acesso a toda sua biblioteca de músicas, o que inclui as playlists feitas pela equipe editorial da empresa.

Embora seja possível aproveitar essa integração com uma versão gratuita de um dos softwares supracitados, DJs ainda precisão de uma assinatura Premium do serviço de streaming para poder conectar com a sua conta. Além disso, ao que tudo indica, ela só está disponível nas versões desses apps para Macs e PCs com Windows.

No caso do djay, é possível, inclusive, aproveitar o recurso Automix — que cria transições automáticas entre músicas — com as suas faixas do Spotify.

Outros serviços de streaming, como o TIDAL e o Apple Music, já ofereciam integração com esses softwares de DJ há algum tempo. O retorno do Spotify a esse mundo, no entanto, poderá fazer algumas pessoas voltarem para a plataforma sueca, que conta com uma base de usuários bastante avantajada.

Boas mixagens! 🎚️🎛️🎧