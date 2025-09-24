Apple diz que bordas das câmeras dos iPhones 17 Pro podem se desgastar com o tempo

Como temos acompanhado desde o lançamento dos novos iPhones, alguns testes mostraram que a área da câmera dos iPhones 17 Pro/17 Pro Max (chamada de platô) é propensa a arranhões.

Os burburinhos alcançaram os ouvidos da Apple, a qual disse ao 9to5Mac que as bordas do platô da câmera dos iPhones 17 Pro “têm características semelhantes aos dos chassis de alumínio de outros dispositivos Apple, como o MacBook”.

Ainda segundo a empresa, essas bordas “são projetadas para serem duráveis ​​e passam por testes antes do lançamento”, mas ela aponta que os usuários “podem notar desgaste natural, incluindo pequenas abrasões ao longo do tempo”.

Marcas em dispositivos de demonstração

Também repercutiu bastante online imagens dos novos iPhones expostos em Apple Stores (ou outras lojas) e cheio de marcas, as quais estavam mais presentes na parte traseira dos aparelhos, especialmente ao redor do ponto de contato do MagSafe.

A Apple também abordou essa preocupação e alegou que essas imperfeições são causadas por “suportes MagSafe desgastados usados ​​em algumas lojas”. Ela também esclareceu que as marcas não são arranhões, mas sim “transferência de material do suporte para o telefone”, algo que pode ser removido com uma devida limpeza.

Ainda assim, a empresa afirma estar trabalhando para resolver esses problemas nas lojas, presumivelmente substituindo esses suportes MagSafe desgastados.

