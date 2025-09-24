Navegue

Knife Edge: Chasing Michelin Stars — Official Trailer | Apple TV+
Apple TV+: “Knife Edge: Chasing Michelin Stars” ganha trailer; docussérie estreará em 10 de outubro

Bruno Cardoso
24/09/2025 • 11:16
Leitura de 1 minuto

O Apple TV+ soltou há pouco o trailer de “Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin” (“Knife Edge: Chasing Michelin Stars”), série documental produzida pela Studio Ramsay Global (empresa do chef, autor e produtor executivo Gordon Ramsay) e apresentada pelo especialista em gastronomia Jesse Burgess.

Com data de estreia marcada para 10 de outubro (uma sexta-feira), a produção acompanha o destino de chefs de elite em alguns dos restaurantes mais exclusivos e celebrados do mundo, para determinar se eles ganharão, manterão ou perderão a famigerada Estrela MICHELIN.

Experimente um pouco do mundo dentro do Michelin enquanto os chefs buscam a maior honra culinária.

#KnifeEdge: Chasing Michelin Stars estreará em 10 de outubro no Apple TV+

A seguir, você também confere o trailer dublado em português do Brasil:

YouTube video

Filmada em cidades como Los Angeles, Londres, Cidade do México e Copenhague, a docussérie mostra cada chef tentando ganhar (ou passando pelo processo de perder) uma Estrela, enquanto a equipe de inspetores do Guia MICHELIN usa identidades e números de telefone falsos para jantar anonimamente nos restaurantes avaliados.

Segundo a Apple, Lisa Edwards e Morgan Roberts são produtores executivos ao lado de Ramsay.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
