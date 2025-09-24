Busca do app Calendário apresenta falhas após atualização para o iOS 26

Usuários que atualizaram seus dispositivos para o iOS 26 têm relatado dificuldades para utilizar a função de busca no app Calendário (Calendar). O problema impede que eventos já existentes apareçam nos resultados, mesmo quando as informações estão salvas corretamente.

Segundo relatos em fóruns como o Reddit, postagens em grupos no Facebook e comunidades de suporte da Apple, a falha atinge diferentes modelos — do iPhone 13 mini ao iPhone 17 Pro — e também foi notada no macOS Tahoe 26. A busca por meio do Spotlight continua funcionando, mas a pesquisa feita diretamente dentro do aplicativo não retorna resultados.

@AppleSupport the Calendar search function in the latest version of iPhone software is broken. I’m trying to find the date of one of my recurring appointments which yields zero results despite my being able to find it manually.



Please fix. Tyvm. — Trader (@InvestOrTradeX) August 17, 2025 @AppleSupport a função de busca do Calendário na versão mais recente do software do iPhone não está funcionando. Estou tentando encontrar a data de um dos meus compromissos recorrentes, mas não consigo encontrar nenhum resultado, apesar de conseguir encontrá-lo manualmente.



Por favor, conserte. Muito obrigado.

A falha já havia surgido nas versões beta do iOS 26, permanecendo na primeira versão oficial do sistema. O bug tem se mostrado inconstante: enquanto determinados termos retornam resultados ao usuário, outros não apresentam qualquer tipo de correspondência.

A Apple confirmou a existência do problema por meio de representantes de suporte. A companhia aponta que uma correção será liberada em uma futura atualização de software.

Até que a correção seja liberada, não há solução oficial.

