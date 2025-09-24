Navegue

Busca do app Calendário apresenta falhas após atualização para o iOS 26

Bruno S. Gentile
24/09/2025 • 15:10
Reddit/Electronic-Squash359
Bug na busca do app Calendário no iOS 26

Usuários que atualizaram seus dispositivos para o iOS 26 têm relatado dificuldades para utilizar a função de busca no app Calendário (Calendar). O problema impede que eventos já existentes apareçam nos resultados, mesmo quando as informações estão salvas corretamente.

Segundo relatos em fóruns como o Reddit, postagens em grupos no Facebook e comunidades de suporte da Apple, a falha atinge diferentes modelos — do iPhone 13 mini ao iPhone 17 Pro — e também foi notada no macOS Tahoe 26. A busca por meio do Spotlight continua funcionando, mas a pesquisa feita diretamente dentro do aplicativo não retorna resultados.

@AppleSupport a função de busca do Calendário na versão mais recente do software do iPhone não está funcionando. Estou tentando encontrar a data de um dos meus compromissos recorrentes, mas não consigo encontrar nenhum resultado, apesar de conseguir encontrá-lo manualmente.

Por favor, conserte. Muito obrigado.

A falha já havia surgido nas versões beta do iOS 26, permanecendo na primeira versão oficial do sistema. O bug tem se mostrado inconstante: enquanto determinados termos retornam resultados ao usuário, outros não apresentam qualquer tipo de correspondência.

A Apple confirmou a existência do problema por meio de representantes de suporte. A companhia aponta que uma correção será liberada em uma futura atualização de software.

Até que a correção seja liberada, não há solução oficial.

via MacRumors

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
