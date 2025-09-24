Case da ZAGG com teclado e trackpad se conecta à porta USB-C de iPads

A ZAGG anunciou o lançamento do Pro Keys Connect, novo acessório que combina capa protetora e teclado destacável com trackpad integrado para diferentes modelos de iPads. O produto se conecta diretamente via USB-C, dispensando o Bluetooth.
O teclado conta com teclas redesenhadas e retroiluminadas em sete cores, além da tecnologia KeyLock, que aumenta a durabilidade. O trackpad suporta todos os gestos do iPadOS e traz duas portas USB-C, sendo uma que replica a entrada do iPad e outra extra para a conexão de outros tipos de periféricos, como pendrives e mouses.
A capa oferece proteção contra quedas de até 2 metros, inclui um suporte ajustável para diferentes ângulos de uso e outro para Apple Pencil (ou a ZAGG Pro Stylus). O teclado é destacável, o que permite que a capa seja utilizada de forma independente quando for necessário.
O Pro Keys Connect é compatível com os iPads Air com chips M2 e M3 (tanto de 11″ quanto de 13″), o iPad Pro com chip M4 (de 11″) e o iPad de 10ª geração (com o chip A16).
Os preços variam de US$130 a US$150, dependendo do modelo. O acessório já está disponível no site da ZAGG.
via MacRumors