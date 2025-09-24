Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Case da ZAGG com teclado e trackpad se conecta à porta USB-C de iPads

Bruno S. Gentile
24/09/2025 • 17:34

A ZAGG anunciou o lançamento do Pro Keys Connect, novo acessório que combina capa protetora e teclado destacável com trackpad integrado para diferentes modelos de iPads. O produto se conecta diretamente via USB-C, dispensando o Bluetooth.

Publicidade

O teclado conta com teclas redesenhadas e retroiluminadas em sete cores, além da tecnologia KeyLock, que aumenta a durabilidade. O trackpad suporta todos os gestos do iPadOS e traz duas portas USB-C, sendo uma que replica a entrada do iPad e outra extra para a conexão de outros tipos de periféricos, como pendrives e mouses.

Divulgação/ZAGG

A capa oferece proteção contra quedas de até 2 metros, inclui um suporte ajustável para diferentes ângulos de uso e outro para Apple Pencil (ou a ZAGG Pro Stylus). O teclado é destacável, o que permite que a capa seja utilizada de forma independente quando for necessário.

Pro Keys Connect Tablet Keyboard Case da ZAGG

O Pro Keys Connect é compatível com os iPads Air com chips M2 e M3 (tanto de 11″ quanto de 13″), o iPad Pro com chip M4 (de 11″) e o iPad de 10ª geração (com o chip A16).

Publicidade

Os preços variam de US$130 a US$150, dependendo do modelo. O acessório já está disponível no site da ZAGG.

iPads Pro (miniatura)
Comprar iPads Pro de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: prateado ou cinza-espacial
Capacidade: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPads Air (miniatura)
Comprar iPads Air de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Tela: 11 ou 13 polegadas
Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar
Capacidade: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
iPad de 10ª geração (miniatura)
Comprar iPad (A16) de Apple Preço à vista: a partir de R$4.049,10
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via MacRumors

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Instagram atinge 3 bilhões de usuários mensais e anuncia mudanças para tentar combater o TikTok
Posts relacionados