Estreia do dia no Apple TV+: 5ª temporada de “Slow Horses”

O Apple TV+ disponibilizou hoje os dois primeiros episódios da quinta temporada de “Slow Horses”, série de espionagem estrelada por Gary Oldman. Os quatro capítulos restantes serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras.

Baseada em “London Rules“, livro de Mick Herron, a nova temporada acompanha novamente a equipe do MI5 que atua em Slough House, departamento conhecido por reunir agentes marcados por terem cometido erros no passado.

Jackson Lamb (Oldman) lidera o grupo em uma trama que, desta vez, envolve a namorada de Roddy Ho, interpretado por Christopher Chung, personagem central em uma série de acontecimentos estranhos que se espalham por toda Londres.

O elenco conta ainda com Kristin Scott Thomas, Jack Lowden, Saskia Reeves, Rosalind Eleazar, Aimee-Ffion Edwards, Ruth Bradley, James Callis, Tom Brooke e Jonathan Pryce, além de Nick Mohammed (o Nate de “Ted Lasso”) como convidado especial. A direção é de Adam Randall.

Na produção executiva, estão nomes como Will Smith, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Julian Stevens, Iain Canning, Emile Sherman, Gail Mutrux, Douglas Urbanski, Graham Yost e o próprio Oldman.

Lançada em 2022, “Slow Horses” se consolidou como um dos maiores sucessos do streaming da Apple. Atualmente a série acumula 98% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, uma avaliação muito superior à média, além de 88% de aprovação do público.

