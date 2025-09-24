Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Teardown do iPhone 17 Pro

iFixit desmonta iPhone 17 Pro e explica problema de descascamento do alumínio

Douglas Nascimento
24/09/2025 • 10:00
View on YouTube
Leitura de 3 minuto

Um dia desses, mostramos alguns vídeos de desmonte dos iPhones 17 Pro, mas finalmente chegou a hora de acompanharmos o tradicional teardown da iFixit — que já havia nos mostrado em detalhes o interior do iPhone Air, diga-se. Como sempre, o vídeo da firma trouxe algumas novidades bem interessantes em relação aos demais.

Publicidade

A mais relevante delas, que não tem muito a ver com desmonte em si, é uma explicação mais detalhada sobre o “scratchgate” — que é como vem sendo chamado o problema que faz com que as arestas do módulo das câmeras dos novos iPhones arranhem ou tenham sua cor “descascada” com facilidade.

Posts relacionados

Após uma série de testes microscópicos comandados por um cientista de materiais, foi possível observar que danos causados por uma ferramenta de testes de nível 4 na escala de dureza de Mohs causava apenas arranhões na superfície plana do módulo, mas sem descascar a cor e tornar o alumínio mais perceptível.

YouTube video

O mesmo não ocorre quando o dano é causado nas arestas do módulo — algo que acontece devido ao processo de anodização (processo eletrolítico que constrói uma camada protetora de óxido em uma superfície metálica como o alumínio), que se dá de maneiras diferentes em superfícies planas e pontiagudas.

Publicidade

O problema aqui é que camadas de óxido mais espessas quebram mais facilmente em casos de bordas afiadas (como as do módulo), arrancando parte do metal sob ela e evidenciando o descascamento. Em superfícies planas, a anodização não se rompe completamente — ou seja, não deixa o metal exposto como nas arestas.

Teardown do iPhone 17 Pro

Esse problema existe especialmente por causa de uma escolha de design da Apple, uma vez que a empresa poderia tê-lo evitado em larga escala ao investir em uma curva mais suave para as arestas do módulo — algo que certamente diminuiria a quebra das camadas de óxido e, consequentemente, o descascamento.

Mas e quanto ao teardown?

Muitos dos detalhes trazidos pela iFixit já haviam sido detalhados nos desmontes que citamos anteriormente — incluindo a impossibilidade de desmontar boa parte do aparelho pela traseira e a nova localização da bateria, que agora está atrelada a uma espécie de bandeja parafusada à câmara de vapor (uma novidade).

Teardown do iPhone 17 Pro

Falando nela, a iFixit afirmou que a abordagem modular da Apple parece melhor que a de fabricantes como a Samsung (que cola a câmara de vapor permanentemente ao chassi de seus aparelhos). Microscopicamente, ela “parece quase ornamental”, com uma rede e recuos de cobre que ajudam a condensar o vapor de volta em líquido.

Teardown do iPhone 17 Pro

Testes térmicos mostraram que a câmara de vapor aliada ao uso do alumínio fizeram o aparelho manter uma temperatura estável em torno dos 34,8ºC — o que é um bom número, considerando que o iPhone 16 Pro Max começava a reduzir o desempenho do processador ao atingir temperaturas em torno dos 37,8ºC.

Teardown do iPhone 17 Pro

Nada mudou em termos de nota…

Assim como no aparelho do ano passado, a iFixit deu uma nota 7 (de 10) de reparabilidade para o iPhone 17 Pro, destacando como pontos positivos a remoção mais facilitada da bateria (e sua bandeja protetora), adesivos que não grudam tanto e o suporte do Apple Self Service Repair bastante robusto no dia do lançamento.

Teardown do iPhone 17 Pro

Como pontos negativos, a firma destacou o fim do design “dual-entry” (que permitia um reparo sem remover a tela, ou seja, por trás) e dificuldades de reparo envolvendo a porta USB-C do aparelho.

iPhones 17 Pro e 17 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 17 Pro e 17 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$10.349,10
Preço parcelado: a partir de R$11.499,00 em até 12x
Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Capacidades: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Após cinco anos, Spotify volta a oferecer integração com softwares de DJ
Próx. Post

Logitech lança teclado para Mac alimentado exclusivamente com luz (solar ou artificial)
Posts relacionados