iFixit desmonta iPhone 17 Pro e explica problema de descascamento do alumínio

Um dia desses, mostramos alguns vídeos de desmonte dos iPhones 17 Pro, mas finalmente chegou a hora de acompanharmos o tradicional teardown da iFixit — que já havia nos mostrado em detalhes o interior do iPhone Air, diga-se. Como sempre, o vídeo da firma trouxe algumas novidades bem interessantes em relação aos demais.

A mais relevante delas, que não tem muito a ver com desmonte em si, é uma explicação mais detalhada sobre o “scratchgate” — que é como vem sendo chamado o problema que faz com que as arestas do módulo das câmeras dos novos iPhones arranhem ou tenham sua cor “descascada” com facilidade.

Após uma série de testes microscópicos comandados por um cientista de materiais, foi possível observar que danos causados por uma ferramenta de testes de nível 4 na escala de dureza de Mohs causava apenas arranhões na superfície plana do módulo, mas sem descascar a cor e tornar o alumínio mais perceptível.

O mesmo não ocorre quando o dano é causado nas arestas do módulo — algo que acontece devido ao processo de anodização (processo eletrolítico que constrói uma camada protetora de óxido em uma superfície metálica como o alumínio), que se dá de maneiras diferentes em superfícies planas e pontiagudas.

O problema aqui é que camadas de óxido mais espessas quebram mais facilmente em casos de bordas afiadas (como as do módulo), arrancando parte do metal sob ela e evidenciando o descascamento. Em superfícies planas, a anodização não se rompe completamente — ou seja, não deixa o metal exposto como nas arestas.

Esse problema existe especialmente por causa de uma escolha de design da Apple, uma vez que a empresa poderia tê-lo evitado em larga escala ao investir em uma curva mais suave para as arestas do módulo — algo que certamente diminuiria a quebra das camadas de óxido e, consequentemente, o descascamento.

Mas e quanto ao teardown?

Muitos dos detalhes trazidos pela iFixit já haviam sido detalhados nos desmontes que citamos anteriormente — incluindo a impossibilidade de desmontar boa parte do aparelho pela traseira e a nova localização da bateria, que agora está atrelada a uma espécie de bandeja parafusada à câmara de vapor (uma novidade).

Falando nela, a iFixit afirmou que a abordagem modular da Apple parece melhor que a de fabricantes como a Samsung (que cola a câmara de vapor permanentemente ao chassi de seus aparelhos). Microscopicamente, ela “parece quase ornamental”, com uma rede e recuos de cobre que ajudam a condensar o vapor de volta em líquido.

Testes térmicos mostraram que a câmara de vapor aliada ao uso do alumínio fizeram o aparelho manter uma temperatura estável em torno dos 34,8ºC — o que é um bom número, considerando que o iPhone 16 Pro Max começava a reduzir o desempenho do processador ao atingir temperaturas em torno dos 37,8ºC.

Nada mudou em termos de nota…

Assim como no aparelho do ano passado, a iFixit deu uma nota 7 (de 10) de reparabilidade para o iPhone 17 Pro, destacando como pontos positivos a remoção mais facilitada da bateria (e sua bandeja protetora), adesivos que não grudam tanto e o suporte do Apple Self Service Repair bastante robusto no dia do lançamento.

Como pontos negativos, a firma destacou o fim do design “dual-entry” (que permitia um reparo sem remover a tela, ou seja, por trás) e dificuldades de reparo envolvendo a porta USB-C do aparelho.

