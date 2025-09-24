Instagram atinge 3 bilhões de usuários mensais e anuncia mudanças para tentar combater o TikTok

O Instagram alcançou o número de 3 bilhões de usuários ativos mensalmente. A informação é do próprio CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em uma publicação no Threads. O número coloca a rede social no mesmo patamar do Facebook e do WhatsApp, que também já superaram essa marca.

A última vez que a Meta havia divulgado dados dos Instagram foi em outubro de 2022, momento em que a plataforma havia atingido 2 bilhões de usuários mensais. Logo após, a companhia de Menlo Park (Califórnia, Estados Unidos) determinou que deixaria de detalhar métricas individuais de cada app, deixando público apenas o total da sua família de plataformas — que chegou ao número de 3,5 bilhões de pessoas ativas diariamente no último trimestre.

A Meta, agora, prepara mudanças no aplicativo, dando destaque a funções cujos dados apontam terem sido os principais fatores desse crescimento: os Reels e as mensagens diretas (direct messages, ou DMs). A barra de navegação será redesenhada para destacar essas funcionalidades e a empresa já testa, em países como Índia e Coreia do Sul, a possibilidade do app abrir diretamente na aba de vídeo curtos.

Em entrevista a Bloomberg, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, afirmou que mais de 50% do tempo gasto na plataforma é dedicado a vídeos, a maioria recomendada por algoritmos a partir de contas que os usuários não seguem. O executivo revelou ainda que a empresa prepara novos controles para permitir que usuários selecionem ou ocultem tópicos de interesse, ajustando de forma mais assertiva o conteúdo que é exibido nos feeds.

A ênfase em vídeos e recomendações, no entanto, não agrada à maioria dos usuários. É comum reclamações de pessoas que apontam preferir o modelo tradicional de fotos e publicações de amigos. Entretanto, conforme Mosseri, “se olharmos para os últimos anos, quase todo o crescimento foi impulsionado por DMs, Reels e recomendações”. Por isso, termina Adam, a Meta irá “focar nesses produtos”.

Com a pressão dos Estados Unidos sobre o TikTok, a aproximação de Mark Zuckerberg com a Casa Branca e a forte ênfase em vídeos e recomendações do Instagram indicam que o objetivo principal da companhia é, hoje, tomar o lugar que ocupa a plataforma da ByteDance entre o grande público.