Intel busca garantir investimento da Apple e até mesmo uma parceria

Luiz Gustavo Ribeiro
24/09/2025 • 18:28
Quem é vivo sempre aparece: a Intel teria entrado em contato com a Apple para garantir um investimento a fim de fortalecer seus negócios — que agora são parcialmente controlados pelo governo dos Estados Unidos —, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.

Segundo a reportagem, ambas as empresas também teriam debatido como “trabalhar mais estreitamente juntas”. As negociações, porém, estariam em estágio inicial e poderão não resultar em um acordo.

Além disso, a Intel também teria conversado com outras empresas sobre possíveis investimentos e parcerias. Recentemente, por exemplo, a fabricante de chips garantiu um volumoso investimento de US$5 bilhões da NVIDIA, que visa obter chips para computadores pessoais e data centers. O SoftBank Group, gigante japonês que busca se expandir ainda mais nos EUA, também anunciou um investimento de US$2 bilhões na Intel.

Cabe lembrar também, como supracitado, que os EUA adquiriram cerca de 10% das ações da fabricante de chips em um (incomum) acordo intermediado pelo governo Trump — já que a Intel é vista como uma “peça fundamental nos esforços para revigorar a produção doméstica”.

Mesmo com tais apoios financeiros, os desafios da Intel continuam: a empresa perdeu sua vantagem tecnológica e cedeu participação de mercado para rivais do setor. Além disso, ela tem lutado para capitalizar o crescimento das vendas de equipamentos de inteligência artificial — uma especialidade da própria NVIDIA.

É nesse cenário que um possível acordo com a Apple representaria uma validação adicional da recuperação da fabricante de chips. Ainda assim, é improvável que a Maçã volte a usar os processadores da fabricante em seus dispositivos — mas há rumores que apontam para tal possibilidade, num modelo de negócios diferente do anterior.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
