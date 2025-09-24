Intel busca garantir investimento da Apple e até mesmo uma parceria

Quem é vivo sempre aparece: a Intel teria entrado em contato com a Apple para garantir um investimento a fim de fortalecer seus negócios — que agora são parcialmente controlados pelo governo dos Estados Unidos —, de acordo com fontes ouvidas pela Bloomberg.

Segundo a reportagem, ambas as empresas também teriam debatido como “trabalhar mais estreitamente juntas”. As negociações, porém, estariam em estágio inicial e poderão não resultar em um acordo.

Além disso, a Intel também teria conversado com outras empresas sobre possíveis investimentos e parcerias. Recentemente, por exemplo, a fabricante de chips garantiu um volumoso investimento de US$5 bilhões da NVIDIA, que visa obter chips para computadores pessoais e data centers. O SoftBank Group, gigante japonês que busca se expandir ainda mais nos EUA, também anunciou um investimento de US$2 bilhões na Intel.

Cabe lembrar também, como supracitado, que os EUA adquiriram cerca de 10% das ações da fabricante de chips em um (incomum) acordo intermediado pelo governo Trump — já que a Intel é vista como uma “peça fundamental nos esforços para revigorar a produção doméstica”.

Mesmo com tais apoios financeiros, os desafios da Intel continuam: a empresa perdeu sua vantagem tecnológica e cedeu participação de mercado para rivais do setor. Além disso, ela tem lutado para capitalizar o crescimento das vendas de equipamentos de inteligência artificial — uma especialidade da própria NVIDIA.

É nesse cenário que um possível acordo com a Apple representaria uma validação adicional da recuperação da fabricante de chips. Ainda assim, é improvável que a Maçã volte a usar os processadores da fabricante em seus dispositivos — mas há rumores que apontam para tal possibilidade, num modelo de negócios diferente do anterior.