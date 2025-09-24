Jessica Chastain rebate adiamento da estreia de “The Savant” no Apple TV+

A atriz Jessica Chastain, estrela da série “A Especialista” (“The Savant”), divulgou um comunicado sobre o adiamento da estreia da produção do Apple TV+, no qual ela diz que “não está alinhada” com a decisão.
Previsto originalmente para estrear nesta sexta-feira (26/9), o seriado teve seu lançamento suspenso por tempo indeterminado, uma decisão motivada pelo assassinato do comentarista político de direita Charlie Kirk.
Na sua publicação, ela disse que, embora “valorize” sua parceria com a Apple e “respeite profundamente” a equipe, ela não concorda com o adiamento da série.
Em “The Savant”, Chastain interpreta uma investigadora disfarçada que se infiltra em grupos de ódio online para prevenir o extremismo doméstico.
A crítica de TV da Variety, Aramide Tinubu, disse em uma matéria que “The Savant” é “exatamente o tipo de série de que a América precisa agora”. Embora, a série não mencione o nome de Donald Trump, os indícios são de que o Apple TV+ está “se encolhendo diante de uma administração presidencial que parece estar mais preocupada com seu próprio diálogo e pontos de vista”.
Certamente, a empresa de streaming já está reavaliando o cenário — dada a pressão que tem recebido após essa decisão. Acompanhemos…
via Variety