Jessica Chastain rebate adiamento da estreia de “The Savant” no Apple TV+

A atriz Jessica Chastain, estrela da série “A Especialista” (“The Savant”), divulgou um comunicado sobre o adiamento da estreia da produção do Apple TV+, no qual ela diz que “não está alinhada” com a decisão.

Previsto originalmente para estrear nesta sexta-feira (26/9), o seriado teve seu lançamento suspenso por tempo indeterminado, uma decisão motivada pelo assassinato do comentarista político de direita Charlie Kirk.

Na sua publicação, ela disse que, embora “valorize” sua parceria com a Apple e “respeite profundamente” a equipe, ela não concorda com o adiamento da série.

View this post on Instagram A post shared by Jessica Chastain (@jessicachastain) Quero dizer o quanto valorizo ​​minha parceria com a Apple. Eles têm sido colaboradores incríveis e eu respeito profundamente a equipe deles. Dito isso, gostaria de entrar em contato e informar que não concordamos com a decisão de suspender o lançamento de “The Savant”. Nos últimos cinco anos, desde que começamos a produzir a série, vimos uma quantidade lamentável de violência nos Estados Unidos: a tentativa de sequestro da governadora de Michigan, Gretchen Whitmer; o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro; as tentativas de assassinato do presidente Trump; os assassinatos políticos de representantes democratas em Minnesota; o ataque ao marido da presidente da Câmara Pelosi; o assassinato do comentarista conservador Charlie Kirk; o recente tiroteio em uma emissora afiliada da ABC na Califórnia; e mais de 300 tiroteios em escolas em todo o país. Esses incidentes, embora longe de abranger toda a gama de violência testemunhada nos Estados Unidos, ilustram uma mentalidade mais ampla que atravessa o espectro político e deve ser confrontada. Nunca me esquivei de assuntos difíceis e, embora eu desejasse que esta série não fosse tão relevante, infelizmente é. “The Savant” é sobre os heróis que trabalham todos os dias para impedir a violência antes que ela aconteça, e honrar a coragem deles parece mais urgente do que nunca. Embora eu respeite a decisão da Apple de suspender o lançamento por enquanto,

Continuo esperançoso de que a série chegue ao público em breve. Até lá, desejo segurança e força a todos, e avisarei se e quando “The Savant” for lançada.

Em “The Savant”, Chastain interpreta uma investigadora disfarçada que se infiltra em grupos de ódio online para prevenir o extremismo doméstico.

A crítica de TV da Variety, Aramide Tinubu, disse em uma matéria que “The Savant” é “exatamente o tipo de série de que a América precisa agora”. Embora, a série não mencione o nome de Donald Trump, os indícios são de que o Apple TV+ está “se encolhendo diante de uma administração presidencial que parece estar mais preocupada com seu próprio diálogo e pontos de vista”.

Certamente, a empresa de streaming já está reavaliando o cenário — dada a pressão que tem recebido após essa decisão. Acompanhemos…

via Variety