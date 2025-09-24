Logitech lança teclado para Mac alimentado exclusivamente com luz (solar ou artificial)

A Logitech lançou hoje o seu mais novo teclado: o Signature Slim Solar+ K980. Desenhado para Macs, mas customizável para uso também no Windows, ele conta com um diferencial em relação aos teclados mais populares da marca: a recarga via luz solar ou artificial.

Publicidade

Isso significa que o teclado não tem entradas para cabos de carregamento ou algo do gênero, contando apenas com uma célula capaz de converter a luz em energia para a sua bateria — a qual pode ser usada por até quatro meses com uma única carga completa.

Contando com um teclado numérico e teclas de função, o teclado ainda apresenta um LED indicador que muda de verde para vermelho caso uma recarga seja necessária. Ele também permite alternar facilmente entre até três dispositivos, simplesmente apertando uma tecla.

Outro destaque, já conhecido de outros teclados da marca, é a possibilidade de remapear determinadas teclas ou definir atalhos de sua preferência usando o app da empresa, o Logi Options+. Você também pode desligar por completo as teclas secundárias, se quiser.

Publicidade

O Signature Slim Solar+ K980 já pode ser adquirido no site da Logitech e na Amazon americana por US$100, estando disponível nas cores graphite e off-white.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.