Mineira recebe azulejo em vez de iPhone 16 Pro Max comprado na Amazon

Casos de pessoas que compraram iPhones na internet e receberam objetos inusitados no lugar dos aparelhos não são novidade. No entanto, quando isso acontece com uma compra feita em canais tidos como “confiáveis”, a situação sempre acaba chamando atenção.
De acordo com informações do g1, foi exatamente isso que aconteceu com Paula Rosa, moradora da cidade de Divinópolis (MG), após adquirir um iPhone 16 Pro Max por R$8.549 na Amazon.
Ao portal, a consumidora disse que recebeu um pedaço de azulejo em vez do seu mais novo smartphone na última sexta-feira (19/9) — detalhe que, por si só, já é bastante desagradável, mas que fica ainda mais revoltante por se tratar, segundo ela, de uma compra processada e enviada pela própria gigante varejista.
É possível, inclusive, ver o momento em que Paula percebe ter sido vítima de um golpe, já que ela gravou o unboxing do iPhone — provavelmente por se tratar de uma compra com um valor bem alto.
Depois do choque inicial, a consumidora verificou o número de série do iPhone em questão (o qual fica impresso no rótulo da embalagem) no site da Apple, podendo confirmar que o aparelho já havia sido ativado por outra pessoa.
Consultei no sistema da Apple para ver se o iPhone já tinha sido ativado. Vi que o iPhone da caixa que eu recebi foi ativado no dia 1º de setembro, ou seja, 17 dias antes da minha compra. Não sei como isso aconteceu.
O problema, no entanto, não para por aí, já que, como é possível notar na captura de tela divulgada por Paula seguir, a Amazon se recusou a efetuar o reembolso do valor pago pelo aparelho mesmo após ela ter aberto uma reclamação formal via email.
Compro deles há muitos anos. Já comprei todo tipo de produto, por esse motivo escolhi comprar o iPhone, mesmo encontrando preço melhor em outros lugares. Eu confiava neles e achava que estava segura. Já comprei celular antes [pela internet] e o pedido sempre chegou certo.
Vale lembrar que, no início do ano, falamos sobre o caso de uma outra consumidora que passou por uma experiência parecida ao comprar um iPhone na Amazon. Naquela ocasião, a compradora também teve problemas para receber o seu reembolso — o que sugere se tratar de uma questão recorrente para a gigante varejista.
Paula chegou a registrar um boletim de ocorrência na Polícia Militar, mas o caso segue sem solução.
