Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Telefone no iOS 26

Não curtiu o novo visual do Telefone no iOS 26? Veja como revertê-lo

Pedro Henrique Nunes
24/09/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Com a chegada do iOS 26, a Apple repaginou o aplicativo Telefone (Phone), unificando os seus contatos favoritos, as chamadas recentes e os voicemails — facilitando o seu uso, já que não é mais preciso intercalar entre as abas do app.

Publicidade

Porém, tal mudança pode soar estranha para muita gente, que já se acostumou com a divisão anterior dos contatos. Pensando nisso, a Maçã oferece um ajuste para voltar ao layout anterior.

YouTube video

Veja como habilitá-lo! 📞

  1. Abra o app Telefone.
  2. Selecione a aba “Recentes”.
  3. Toque nos três risquinhos, do canto superior direito.
  4. Escolha “Clássico” para ver o layout tradicional (ou seja, dividido entre as abas de ligações, contatos, teclado e busca).
  1. Para retornar ao novo layout, repita o processo, mas escolha “Unificado”.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Mandala Maker 360 Pro, Sleepin’ Guy, Relaxante Emaranhado Premium e mais!
Posts relacionados