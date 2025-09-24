Não curtiu o novo visual do Telefone no iOS 26? Veja como revertê-lo

Com a chegada do iOS 26, a Apple repaginou o aplicativo Telefone (Phone), unificando os seus contatos favoritos, as chamadas recentes e os voicemails — facilitando o seu uso, já que não é mais preciso intercalar entre as abas do app.
Porém, tal mudança pode soar estranha para muita gente, que já se acostumou com a divisão anterior dos contatos. Pensando nisso, a Maçã oferece um ajuste para voltar ao layout anterior.
Veja como habilitá-lo! 📞
- Abra o app Telefone.
- Selecione a aba “Recentes”.
- Toque nos três risquinhos, do canto superior direito.
- Escolha “Clássico” para ver o layout tradicional (ou seja, dividido entre as abas de ligações, contatos, teclado e busca).
- Para retornar ao novo layout, repita o processo, mas escolha “Unificado”.