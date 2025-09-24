Navegue

Novos fones da Bowers & Wilkins têm design sofisticado e recursos de ponta

Luiz Gustavo Ribeiro
24/09/2025
Bowers & Wilkins Px8 S2

A marca britânica Bowers & Wilkins (B&W) revelou hoje a segunda geração dos fones de ouvido sem fio Px8 — os quais prometem oferecer melhor som, cancelamento de ruído aprimorado e design sofisticado.

A B&W afirma que o Px8 S2 é mais fino que o seu antecessor, com almofadas auriculares e arco de cabeça substituíveis para ajudar a preservar a sua aparência premium. Os fones também possuem entradas de 3,5mm e USB-C para conexões com fio.

Apresentamos os novos Px8 S2. Uma declaração de excelência em fones de ouvido. Som autêntico, conforto excepcional. Disponível agora em Warm Stone e Preto Ônix. #BowersWilkins #Px8S2

O Px8 S2 promete qualidade de som com resolução de 24 bits/96kHz e suporta aptX Adaptive e aptX lossless para streaming de áudio em alta resolução via Bluetooth — além disso, uma atualização de software que adicionará suporte para áudio espacial será lançada ainda este ano, seguida pelo áudio Bluetooth LE.

Oito microfones estão localizados ao redor de cada fone de ouvido para cancelamento ativo de ruído (ANC) e chamadas, dois a mais que o modelo anterior. A B&W afirma que você obtém até 30 horas de bateria com o ANC ativado e que uma carga de 15 minutos proporciona até 7 horas de uso.

O Px8 S2 está disponível a partir de hoje por US$800, com design em alumínio e couro Nappa nas cores preta ou bege acinzentado.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Cult of Mac

