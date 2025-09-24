Promoções na App Store: Street Fighter IV CE, Streets of Rage 4, PlaneWatcher e mais!

Nesta quarta-feira, confira e aproveite para economizar com a nossa tradicional seleção de promoções na App Store!

Saudosistas dos clássicos jogos de luta de plantão, nosso destaque do dia é para vocês: Street Fighter IV CE, um grande sucesso da CAPCOM!

Os clássicos personagens Ryu, Ken, Guile, Blanka, Chun-Li, Dhalsim, M. Bison e Abel estão disponíveis para luta no título — além de outros personagens em diversos cenários. Com gráficos melhorados, suporte a controles externos, quatro níveis de dificuldade e suporte ao modo arcade ou multijogador, o game é perfeito para os aficionados por jogos de luta.

Confira o trailer:

Apesar de mais antigo, um clássico com desconto é sempre uma boa pedida, então aproveite!

Ah, outros títulos da CAPCOM também estão com desconto:

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Jogo de ação.

O despacho de emergência é o seu desafio.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Acompanhe voos em seu Apple Watch.

Cálculo de distâncias.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. ✈️