Qualcomm lança seus novos chips para competir com o “M5” e o A19 Pro

Douglas Nascimento
24/09/2025 • 20:23
Snapdragon X2 Elite Extreme

A Qualcomm anunciou hoje os chips Snapdragon X2 Elite e X2 Elite Extreme (projetados para oferecer alta performance em computadores como laptops) e o Snapdragon 8 Elite Gen 5 (focado no mercado de smartphones e tablets).

Começando pelos processadores para desktops, a empresa afirmou tratarem-se dos “mais rápidos, poderosos e eficientes processadores para PCs com Windows”, com desempenho e autonomia superiores e destaques envolvendo inteligência artificial.

Fabricados num processo de 3 nanômetros e com arquitetura ARM, ambos os SoCs 1System on a chip, ou sistema em um chip. são equipados com a 3ª geração dos núcleos Oryon da Qualcomm e contam com uma NPU de 80 TOPS com desempenho cerca de 78% maior em relação à geração anterior.

O Extreme chegou para ser o mais avançado da linha X Elite, sendo o primeiro processador baseado em ARM a atingir a frequência de 5GHz em dual core (contra 4,7GHz do Elite). Sua GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. atinge 1,85GHz de frequência (contra 1,70GHz do Elite).

A versão mais poderosa conta com nada menos que 12 núcleos Oryon Prime (nova designação para seus núcleos mais avançados) e 6 de desempenho — mesma configuração que a versão mais poderosa do X2 Elite, só que com o clock maior.

Snapdragon X2 Elite Extreme

Em termos de eficiência, os novos chips oferecem um desempenho de CPU 3Central processing unit, ou unidade central de processamento. até 31% mais rápido que a geração anterior consumindo a mesma potência. Eles também podem entregar o mesmo nível de desempenho, mas exigindo até 43% menos energia.

Projetados visando uma nova geração dos PCs Copilot+, os novos processadores têm lançamento previsto para o primeiro semestre de 2026 e deverão ser utilizados não apenas em laptops, mas em outros formatos de computadores (como mini PCs).

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Poucos dias após o lançamento do chip A19 Pro pela Apple, a Qualcomm anunciou hoje aquele que foi projetado para competir diretamente com o processador mais avançado da Maçã e equipar os principais smartphones com Android de próxima geração.

Classificado pela empresa como o seu chip móvel mais rápido até aqui, ele também conta com a 3ª geração dos núcleos Oryon supracitada, bem como foram fabricados no mesmo processo de 3nm que os processadores projetados para computadores.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

A CPU do chip, que apresenta um aumento de desempenho de 20% em relação à geração anterior, conta com 8 núcleos de alto desempenho — 2 deles Prime (com uma frequência de até 4,6GHz) e 6 de performance (até 3,62GHz).

A eficiência energética da CPU também é um destaque aqui, uma vez que ela foi melhorada em até 35% — o que, segundo a Qualcomm, contribuiu em peso para uma melhora de 16% na eficiência do processador como um todo.

Snapdragon 8 Elite Gen 5

Em termos de GPU, o Snapdragon 8 Elite Gen 5 também evoluiu bastante. Ela atinge uma frequência de até 1,2GHz, um aumento que proporciona uma melhoria de até 23% no desempenho geral em jogos e resulta no consumo de 20% menos energia.

Segundo a Qualcomm, ao contrário dos chips para computadores, os primeiros dispositivos equipados com o Snapdragon 8 Elite Gen 5 serão lançados já nos próximos dias, com a série Xiaomi 17 prevista para dar o pontapé inicial.

via TudoCelular.com [1, 2]

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
