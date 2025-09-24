Terceira temporada de “Loot” tem trailer oficial liberado pelo Apple TV+

Depois de “Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin”, foi a vez da terceira temporada de “Fortuna” (“Loot”) de ter o seu trailer oficial divulgado pelo Apple TV+. A nova parte da série de comédia, vale lembrar, estreará em 15 de outubro e já ganhou um teaser.

Publicidade

Estrelada pela premiada atriz Maya Rudolph, a produção continuará acompanhando a história de sua personagem, Molly Wells — uma bilionária que, após se divorciar de um magnata da tecnologia e receber um acordo de US$87 bilhões, decide repensar a sua vida e se dedicar à filantropia através da Wells Foundation.

Giving away billions isn’t easy, but it is entertaining.



Maya Rudolph is back as Molly Wells in #Loot Season 3 — Streaming October 15 pic.twitter.com/6SIWVkmWvP — Apple TV (@AppleTV) September 24, 2025 Doar bilhões não é fácil, mas é divertido.



Maya Rudolph está de volta como Molly Wells na 3ª temporada de #Loot — Disponível para streaming em 15 de outubro.

A nova temporada retoma exatamente onde a segunda parou, quando Molly e seu fiel assistente Nicholas (interpretado por Joel Kim Booster) decidem fugir em seu jato particular depois de enfrentar críticas de outros bilionários por suas ações filantrópicas. Ao mesmo tempo, Molly vive um impasse romântico com seu colega Arthur (Nat Faxon), o que promete render mais reviravoltas nos próximos episódios.

O elenco principal de “Loot” conta também com Michaela Jaé Rodriguez e Ron Funches. A terceira temporada contará com participações especiais de Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Adam Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo, entre outros.

Publicidade

A série é criada por Matt Hubbard e Alan Yang, que também assinam a produção executiva ao lado de Rudolph, Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky, Dean Holland e Natasha Lyonne. “Loot” é produzida pela Universal Television, parte do Universal Studio Group.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.