Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Terceira temporada de “Loot” tem trailer oficial liberado pelo Apple TV+

Bruno Cardoso
24/09/2025 • 13:48
Leitura de 1 minuto

Depois de “Na Ponta da Faca – Buscando Estrelas Michelin”, foi a vez da terceira temporada de “Fortuna” (“Loot”) de ter o seu trailer oficial divulgado pelo Apple TV+. A nova parte da série de comédia, vale lembrar, estreará em 15 de outubro e já ganhou um teaser.

Publicidade

Estrelada pela premiada atriz Maya Rudolph, a produção continuará acompanhando a história de sua personagem, Molly Wells — uma bilionária que, após se divorciar de um magnata da tecnologia e receber um acordo de US$87 bilhões, decide repensar a sua vida e se dedicar à filantropia através da Wells Foundation.

Doar bilhões não é fácil, mas é divertido.

Maya Rudolph está de volta como Molly Wells na 3ª temporada de #Loot — Disponível para streaming em 15 de outubro.

A nova temporada retoma exatamente onde a segunda parou, quando Molly e seu fiel assistente Nicholas (interpretado por Joel Kim Booster) decidem fugir em seu jato particular depois de enfrentar críticas de outros bilionários por suas ações filantrópicas. Ao mesmo tempo, Molly vive um impasse romântico com seu colega Arthur (Nat Faxon), o que promete render mais reviravoltas nos próximos episódios.

O elenco principal de “Loot” conta também com Michaela Jaé Rodriguez e Ron Funches. A terceira temporada contará com participações especiais de Stephanie Styles, D’Arcy Carden, Adam Scott, Zane Phillips, Henry Winkler, X Mayo, entre outros.

Publicidade

A série é criada por Matt Hubbard e Alan Yang, que também assinam a produção executiva ao lado de Rudolph, Danielle Renfrew Behrens, Dave Becky, Dean Holland e Natasha Lyonne. “Loot” é produzida pela Universal Television, parte do Universal Studio Group.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Mineira recebe azulejo em vez de iPhone 16 Pro Max comprado na Amazon
Próx. Post

Jessica Chastain rebate adiamento da estreia de “The Savant” no Apple TV+
Posts relacionados