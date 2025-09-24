Navegue

YouTube agora permite ocultar sugestões no final de vídeos

Bruno S. Gentile
24/09/2025 • 18:44
O YouTube anunciou nesta semana duas mudanças em sua interface, com foco em oferecer maior controle aos usuários e reduzir distrações durante a reprodução dos vídeos.

A principal novidade é um botão “Ocultar”, que permite esconder as recomendações exibidas ao término dos vídeos. O recurso aparece no canto superior direito do player e vale apenas para o vídeo em reprodução. Caso queira rever as recomendações, basta tocar em “Mostrar”. Segundo a plataforma, a alteração foi inspirada em feedbacks da comunidade para assistir até o fim de um conteúdo sem interrupções visuais.

Outra mudança é a remoção, na versão para computadores, do botão “Inscrever-se” exibido ao passar o mouse sobre a marca d’água de um canal. O YouTube justificou que já existe um botão dedicado para inscrições logo abaixo do reprodutor, e que simplificar a interface melhora a experiência de navegação.

Para criadores, as opções de adicionar sugestões ao fim de um vídeo e marcas d’água continuam disponíveis. Segundo o Google, os impactos nos números são mínimos, pois em testes realizados entre março e julho, o primeiro recurso teria reduzido em menos de 1,5% as visualizações. Já o botão de inscrição na marca d’água representava cerca de 0,05% das inscrições em canais.

As novidades começaram a ser liberadas globalmente e estarão disponíveis para todos os usuários nas próximas semanas.

via TechCrunch

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
