AirPods Pro 3 comprados no Brasil virão, afinal, com cabo USB-C na caixa

Quando a Apple apresentou os AirPods 4, no ano passado, nós do MacMagazine noticiamos que o Brasil seria o único país onde os fones de ouvido acompanhariam um cabo USB-C na caixa — algo que ela cortou das demais regiões do mundo.
Neste ano, com a chegada dos AirPods Pro 3, tudo levava a crer que nem mesmo os clientes brasileiros receberiam esse cabo na caixa, como nós cobrimos por aqui.
Contudo, a empresa atualizou, nos últimos dias, as páginas de compra e de especificações para mostrar que, sim, teremos a presença do cabo USB-C na caixa do produto!
Por outro lado, em outros países, tal mudança não parece ter ocorrido, como podemos ver — por exemplo — na Apple Store americana:
Tal movimento se repete em outras lojas da empresa consultadas pelo MM, como Reino Unido, Portugal, Espanha, França e México.
O motivo dessa exceção nunca foi explicado oficialmente pela Maçã, mas suspeita-se que seja um movimento para evitar maiores dores de cabeça com os órgãos de proteção ao consumidor, o que nos remete à época dos iPhones 12 virem sem carregador (quem lembra?).
Além dos AirPods 4 e agora dos AirPods Pro 3, as Apple TVs 4K (3ª geração) compradas no Brasil também acompanham um cabo de recarga para o Siri Remote — mais uma vez, um movimento que abrange apenas o nosso país.
Por ora, os AirPods Pro 3 ainda não estão à venda no Brasil, mas isso não deverá demorar muito. Quando forem lançados em nosso país, eles custarão R$2.700 (ou R$2.429,10 à vista).
