Divulgação/Apple
Imagem hero dos AirPods Pro 3 de frente com os fones saindo do estojo de recarga

AirPods Pro 3 comprados no Brasil virão, afinal, com cabo USB-C na caixa

Pedro Henrique Nunes
25/09/2025 • 11:46
Leitura de 2 minuto

Quando a Apple apresentou os AirPods 4, no ano passado, nós do MacMagazine noticiamos que o Brasil seria o único país onde os fones de ouvido acompanhariam um cabo USB-C na caixa — algo que ela cortou das demais regiões do mundo.

Neste ano, com a chegada dos AirPods Pro 3, tudo levava a crer que nem mesmo os clientes brasileiros receberiam esse cabo na caixa, como nós cobrimos por aqui.

YouTube video

Contudo, a empresa atualizou, nos últimos dias, as páginas de compra e de especificações para mostrar que, sim, teremos a presença do cabo USB-C na caixa do produto!

Por outro lado, em outros países, tal mudança não parece ter ocorrido, como podemos ver — por exemplo — na Apple Store americana:

Os AirPods Pro 3 não incluem um cabo de carregamento USB-C ou adaptador de energia.

Tal movimento se repete em outras lojas da empresa consultadas pelo MM, como Reino Unido, Portugal, Espanha, França e México.

O motivo dessa exceção nunca foi explicado oficialmente pela Maçã, mas suspeita-se que seja um movimento para evitar maiores dores de cabeça com os órgãos de proteção ao consumidor, o que nos remete à época dos iPhones 12 virem sem carregador (quem lembra?).

Além dos AirPods 4 e agora dos AirPods Pro 3, as Apple TVs 4K (3ª geração) compradas no Brasil também acompanham um cabo de recarga para o Siri Remote — mais uma vez, um movimento que abrange apenas o nosso país.

Por ora, os AirPods Pro 3 ainda não estão à venda no Brasil, mas isso não deverá demorar muito. Quando forem lançados em nosso país, eles custarão R$2.700 (ou R$2.429,10 à vista).

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
