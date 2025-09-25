AirPods Pro 3 comprados no Brasil virão, afinal, com cabo USB-C na caixa

Quando a Apple apresentou os AirPods 4, no ano passado, nós do MacMagazine noticiamos que o Brasil seria o único país onde os fones de ouvido acompanhariam um cabo USB-C na caixa — algo que ela cortou das demais regiões do mundo.

Neste ano, com a chegada dos AirPods Pro 3, tudo levava a crer que nem mesmo os clientes brasileiros receberiam esse cabo na caixa, como nós cobrimos por aqui.

Contudo, a empresa atualizou, nos últimos dias, as páginas de compra e de especificações para mostrar que, sim, teremos a presença do cabo USB-C na caixa do produto!

Por outro lado, em outros países, tal mudança não parece ter ocorrido, como podemos ver — por exemplo — na Apple Store americana:

Os AirPods Pro 3 não incluem um cabo de carregamento USB-C ou adaptador de energia.

Tal movimento se repete em outras lojas da empresa consultadas pelo MM, como Reino Unido, Portugal, Espanha, França e México.

O motivo dessa exceção nunca foi explicado oficialmente pela Maçã, mas suspeita-se que seja um movimento para evitar maiores dores de cabeça com os órgãos de proteção ao consumidor, o que nos remete à época dos iPhones 12 virem sem carregador (quem lembra?).

Além dos AirPods 4 e agora dos AirPods Pro 3, as Apple TVs 4K (3ª geração) compradas no Brasil também acompanham um cabo de recarga para o Siri Remote — mais uma vez, um movimento que abrange apenas o nosso país.

Por ora, os AirPods Pro 3 ainda não estão à venda no Brasil, mas isso não deverá demorar muito. Quando forem lançados em nosso país, eles custarão R$2.700 (ou R$2.429,10 à vista).

Em breve AirPods Pro 3 de Apple Preço à vista: R$2.429,10

Preço parcelado: R$2.699,00 em até 12x

