Leitura de 2 minuto

App que paga por gravação de ligações faz sucesso na App Store dos EUA

Douglas Nascimento
25/09/2025 • 11:13
Neon

A segurança e a privacidade dos dados têm sido duas das grandes preocupações no mundo digital na última década, mas parece que toda a revolução envolvendo a inteligência artificial (IA) generativa vem lançando novos paradigmas não somente para empresas, mas sobre a percepção dos usuários acerca desse tema.

Um bom início disso é a popularidade de um novo aplicativo nos Estados Unidos, o Neon, que atingiu o segundo lugar no ranking dos apps “sociais” mais baixados na App Store do país ontem. O que ele faz? Paga usuários para gravar suas ligações e vender seus dados para empresas de treinamento de IA.

Bom, pelo menos é isso o que a empresa promete em seus termos de serviço, conforme visto pelo TechCrunch. O app afirma capturar chamadas feitas e recebidas por seus usuários — embora garanta que a pessoa que está do outro lado terá sua voz gravada apenas caso ela também seja usuária do Neon.

Pagando 30 centavos de dólar por minuto (com limite de US$30 por dia) em chamadas para outros usuários, o app afirma vender as gravações para “desenvolvimento, treinamento e testes” para melhorar “modelos de aprendizado de máquina, ferramentas e sistemas de inteligência artificial e tecnologias relacionadas”.

O buraco pode ser mais embaixo

Segundo o site, não há nenhum aviso ou identificação o qual indique que uma chamada está sendo gravada. Há também preocupações sérias sobre como os dados são usados por essas empresas que os compram — embora o Neon afirme que não compartilha os dados dos usuários com elas (apenas a voz).

Uma empresa mal-intencionada poderia clonar a voz de um usuário (graças às muitas gravações fornecidas por ele) para cometer fraudes em seu nome. Caso ela tenha acesso de alguma forma a dados como nome e número de telefone (capturados pelo Neon), tornaria tudo bem mais fácil para golpistas.

O Neon, vale notar, não está disponível na App Store brasileira.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
