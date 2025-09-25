Navegue

Apple diz que DMA piora a experiência dos usuários e pede revogação da lei

Douglas Nascimento
25/09/2025 • 09:42
Em declaração à imprensa publicada hoje, a Apple se pronunciou de forma enfática contra a Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) da União Europeia, destacando uma série de pontos que a empresa acredita terem sido negativos para os europeus e mostrando como ela estaria afetando a experiência de seus usuários.

O primeiro ponto destacado pela empresa diz respeito ao atraso de recursos na UE em relação ao restante do mundo, com exemplos para funcionalidades como a Tradução ao Vivo (Live Translation), o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) e recursos do app Mapas (Maps), como os Lugares Visitados e as Rotas Preferidas.

Como a DMA exige que alguns dos recursos da Apple funcionem em produtos e aplicativos de terceiros, a empresa afirma enfrenta um grande desafio de engenharia para garantir que os dados dos usuários (os quais ficam localmente nos dispositivos e não passam por seus servidores) não sejam expostos a terceiros.

Sugerimos mudanças nesses recursos para proteger os dados dos usuários, mas até o momento, a Comissão Europeia rejeitou nossas propostas. Segundo a Comissão Europeia, de acordo com a DMA, é ilegal disponibilizarmos esses recursos aos usuários da Apple até fornecermos os recursos também para os produtos de outras empresas. Se os disponibilizássemos antes, receberíamos uma multa e poderíamos ser obrigados a interromper a distribuição dos nossos produtos na UE.

A Apple também alega que a DMA torna a experiência dos usuários mais arriscada e menos intuitiva, já que lojas alternativas não contam com as proteções de privacidade e segurança da App Store e estão mais sujeitas a aprovarem apps fraudulentos e cópias, bem como permitem apps “prejudiciais” (como os de pornografia).

Como a DMA também permite que outras empresas solicitem acesso aos dados dos usuários e a tecnologias essenciais, a Apple afirmou ser obrigada a disponibilizar para grandes empresas uma série de dados confidenciais, como conteúdos de notificações e todo o histórico das redes Wi-Fi utilizadas.

As grandes empresas continuam enviando novas solicitações para coletar ainda mais dados, colocando nossos usuários da UE em um risco muito mais elevado de vigilância e rastreamento. Nossas equipes explicaram esses riscos para a Comissão Europeia, mas ela ainda recusa considerar as preocupações com a privacidade e segurança como motivos válidos para rejeitar uma solicitação.

Ainda segundo a Apple, a DMA não está atingindo seu objetivo de promover a concorrência e trazer mais opções para os consumidores europeus. A empresa alega que os usuários têm menos opções com os atrasos e a indisponibilidade de recursos, bem como menor diferenciação em relação a concorrentes (como o Android).

A empresa também alega que a interpretação das regras muda constantemente por parte da Comissão Europeia e que as penalidades pelo não cumprimento são totalmente arbitrárias, “impostas de maneira desigual e foram criadas para punir as empresas em vez de promover a concorrência”.

Apple sobe o tom e pede revogação da lei

Ao fim da declaração, a Apple afirma que ficou claro que a lei “está piorando a experiência” dos seus usuários na UE e que ela não ajuda os mercados europeus — embora alegue estar dedicando milhares de horas de trabalho para oferecer novos recursos e cumprir com as exigências do bloco.

A Maçã pediu ainda para que as autoridades analisem como a lei afeta as pessoas que usam seus produtos todos os dias na UE, afirmando acreditar que seus usuários “merecem ter a melhor experiência” e com o mesmo padrão que é oferecido por ela para o resto do mundo.

O apelo da Apple em seu comunicado foi até brando, uma vez que a empresa solicitou à Comissão Europeia a revogação total da lei no mais recente feedback de rotina sobre a DMA. “A DMA deve ser revogada enquanto um instrumento legislativo mais adequado ao propósito é implementado”, afirmou a companhia.

A Comissão Europeia, no entanto, não parece tão disposta a atender a esse pedido da Maçã, com um assessor afirmando ao Financial Times que “a conformidade com a DMA não é opcional, é uma obrigação”. Ao France 24, a Comissão disse não estar surpresa com a posição da Maçã e declarou não ter nenhuma intenção em revogar a lei.

