Apple TV+ divulga primeiras imagens e data de estreia de “A Caça” (“Traqués”)

Bruno S. Gentile
25/09/2025 • 15:12

O Apple TV+ divulgou hoje as primeiras imagens e confirmou a data de estreia de “A Caça” (“The Hunt”/“Traqués“), novo thriller em francês da plataforma. A série chegará ao catálogo da plataforma no dia 3 de dezembro (uma quarta-feira), com dois episódios no lançamento e capítulos semanais até o último dia do ano.

Criada e dirigida por Cédric Anger, a produção é assinada pela Gaumont, mesmo estúdio responsável por “Lupin” e “Becoming Karl Lagerfeld”. Entre os produtores executivos, estão Isabelle Degeorges, Clémentine Vaudaux, Alexis Barqueiro e Sidonie Dumas.

No elenco, o destaque vai para o vencedor de Cannes Benoît Magimel, que interpreta Franck, e para a também premiada Mélanie Laurent, no papel de sua esposa, Krystel. O time ainda conta com Damien Bonnard, Manuel Guillot, Cédric Appietto, Angelyna Danabe Mignot, Paul Beaurepaire, Yann Goven, Sarah Pachoud e Patrick de Vallette.

Os caçadores se tornam a caça. Benoît Magimel e Mélanie Laurent estrelam The Hunt (#Traqués), uma nova série emocionante sobre a perigosa linha entre justiça e vingança.

Estreia em 3 de dezembro no Apple TV+.

A história acompanha Franck e seus amigos, que passam os fins de semana caçando. Em um desses encontros, o grupo se depara com outro que, sem explicação, passa a atacá-lo. Depois de um confronto, os amigos conseguem escapar, mas Franck percebe que pode estar sendo seguido — e que os agressores agora buscam vingança.

“A Caça” é mais uma das produções francesas do streaming da Apple, que já inclui “Gotas Divinas” (vencedora dos Emmy Awards), além de “Carême – O Rebelde da Culinária”, “Conexões” e “A Casa da Moeda”.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
