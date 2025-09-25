Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desativar (só para você) a imagem de fundo de conversas no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
25/09/2025 • 08:00
Foto de Brett Jordan na Unsplash
Ícone do app Mensagens

O aplicativo Mensagens (Messages) finalmente ganhou, nas atualizações do iOS/iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26, a possibilidade de usar uma imagem como plano de fundo de uma conversa.

Publicidade

Porém, caso queira, a Maçã permite que você desabilite isso apenas para os seus dispositivos — ou seja, as demais pessoas da conversa ainda verão a imagem de fundo escolhida.

YouTube video

Confira como fazer! 💬

No iPhone/iPad

Abra os Ajustes (Settings), vá até “Apps” e “Mensagens”. Desmarque, então, a opção “Fundos das Conversas”.

No Mac

Com o app Mensagens aberto, vá ao menu Mensagens » Ajustes… (ou pressione ⌘ command ,) e, na aba “Geral”, desmarque a opção “Fundos das conversas”.

Esse ajuste se aplicará a todos os dispositivos logados com a mesma Conta Apple, ou seja: iPhones, iPads, Macs e Apple Watches.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ver os seus rascunhos de mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados