Como desativar (só para você) a imagem de fundo de conversas no Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

O aplicativo Mensagens (Messages) finalmente ganhou, nas atualizações do iOS/iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26, a possibilidade de usar uma imagem como plano de fundo de uma conversa.
Porém, caso queira, a Maçã permite que você desabilite isso apenas para os seus dispositivos — ou seja, as demais pessoas da conversa ainda verão a imagem de fundo escolhida.
Confira como fazer! 💬
No iPhone/iPad
Abra os Ajustes (Settings), vá até “Apps” e “Mensagens”. Desmarque, então, a opção “Fundos das Conversas”.
No Mac
Com o app Mensagens aberto, vá ao menu Mensagens » Ajustes… (ou pressione ⌘ command ,) e, na aba “Geral”, desmarque a opção “Fundos das conversas”.
Esse ajuste se aplicará a todos os dispositivos logados com a mesma Conta Apple, ou seja: iPhones, iPads, Macs e Apple Watches.