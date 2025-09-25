Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
sdx15 / Shutterstock.com
App Mensagens no iPhone

Como traduzir mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad, Mac e Watch]

Pedro Henrique Nunes
25/09/2025 • 07:00
Leitura de 2 minuto

O aplicativo Mensagens (Messages) ganhou importantes recursos com a chegada do iOS/iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26. Uma delas, por exemplo, irá agradar quem costuma conversar com pessoas em outros idiomas.

Publicidade

Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence e permite ver as mensagens que você recebe em outros idiomas, traduzindo-as de forma automática.

YouTube video

Veja como utilizá-la! 🙂

Idiomas e dispositivos compatíveis

A função pode ser usada em iPhones/iPads e Macs compatíveis com a Apple Intelligence; no caso do Apple Watch, o iPhone emparelhado precisa ser compatível com os recursos de IA da Apple.

Publicidade

Em relação aos idiomas, os seguintes são suportados no momento:

  • 🇩🇪 Alemão (Alemanha)
  • 🇨🇳 Chinês (simplificado)
  • 🇰🇷 Coreano
  • 🇪🇸 Espanhol (Espanha)
  • 🇫🇷 Francês (França)
  • 🇺🇸 Inglês (Estados Unidos e Reino Unido)
  • 🇮🇹 Italiano (Itália)
  • 🇯🇵 Japonês
  • 🇧🇷 Português (Brasil)

Como baixar os idiomas para usar no app Mensagens

Antes de mais nada, é necessário baixar os idiomas que você quer usar por meio do app Traduzir (no iPhone/iPad e Apple Watch) ou diretamente na conversa (no caso do Mac).

No iPhone/iPad

Abra o app Traduzir (Translate), toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e em “Idiomas”. Baixe aqueles que quiser.

No Apple Watch

Abra o app Traduzir (Translate) no relógio, vá até os três pontinhos e em “Idiomas Baixados”. Faça o download daqueles que quiser usar.

No Mac

Abra o app Mensagens (Messages) e selecione a conversa desejada. Clique no nome da pessoa/grupo (na parte superior) e no menu suspenso ao lado de “Traduzir Automaticamente” para escolher o idioma e baixá-lo.

Como usar a Tradução ao Vivo no app Mensagens

Abra a conversa, toque ou clique no nome/foto da pessoa e habilite “Traduzir Automaticamente”, para escolher o idioma em que a conversa acontecerá e para qual deseja traduzir.

Depois, basta ver a mensagem sendo traduzida em tempo real, junto com o idioma original. Se preferir, toque/clique em cima de “Traduzindo do [idioma]” para escolher o que mostrar no balão ou parar a tradução.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Qualcomm lança seus novos chips para competir com o “M5” e o A19 Pro
Posts relacionados