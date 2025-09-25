Como traduzir mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad, Mac e Watch]

O aplicativo Mensagens (Messages) ganhou importantes recursos com a chegada do iOS/iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26. Uma delas, por exemplo, irá agradar quem costuma conversar com pessoas em outros idiomas.

Publicidade

Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence e permite ver as mensagens que você recebe em outros idiomas, traduzindo-as de forma automática.

Veja como utilizá-la! 🙂

Idiomas e dispositivos compatíveis

A função pode ser usada em iPhones/iPads e Macs compatíveis com a Apple Intelligence; no caso do Apple Watch, o iPhone emparelhado precisa ser compatível com os recursos de IA da Apple.

Publicidade

Em relação aos idiomas, os seguintes são suportados no momento:

🇩🇪 Alemão (Alemanha)

🇨🇳 Chinês (simplificado)

🇰🇷 Coreano

🇪🇸 Espanhol (Espanha)

🇫🇷 Francês (França)

🇺🇸 Inglês (Estados Unidos e Reino Unido)

🇮🇹 Italiano (Itália)

🇯🇵 Japonês

🇧🇷 Português (Brasil)

Como baixar os idiomas para usar no app Mensagens

Antes de mais nada, é necessário baixar os idiomas que você quer usar por meio do app Traduzir (no iPhone/iPad e Apple Watch) ou diretamente na conversa (no caso do Mac).

No iPhone/iPad

Abra o app Traduzir (Translate), toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e em “Idiomas”. Baixe aqueles que quiser.

No Apple Watch

Abra o app Traduzir (Translate) no relógio, vá até os três pontinhos e em “Idiomas Baixados”. Faça o download daqueles que quiser usar.

No Mac

Abra o app Mensagens (Messages) e selecione a conversa desejada. Clique no nome da pessoa/grupo (na parte superior) e no menu suspenso ao lado de “Traduzir Automaticamente” para escolher o idioma e baixá-lo.

Como usar a Tradução ao Vivo no app Mensagens

Abra a conversa, toque ou clique no nome/foto da pessoa e habilite “Traduzir Automaticamente”, para escolher o idioma em que a conversa acontecerá e para qual deseja traduzir.

Depois, basta ver a mensagem sendo traduzida em tempo real, junto com o idioma original. Se preferir, toque/clique em cima de “Traduzindo do [idioma]” para escolher o que mostrar no balão ou parar a tradução.