Como traduzir mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad, Mac e Watch]

O aplicativo Mensagens (Messages) ganhou importantes recursos com a chegada do iOS/iPadOS 26, macOS 26 Tahoe e watchOS 26. Uma delas, por exemplo, irá agradar quem costuma conversar com pessoas em outros idiomas.
Batizada de Tradução ao Vivo (Live Translation), ela usa a Apple Intelligence e permite ver as mensagens que você recebe em outros idiomas, traduzindo-as de forma automática.
Veja como utilizá-la! 🙂
Idiomas e dispositivos compatíveis
A função pode ser usada em iPhones/iPads e Macs compatíveis com a Apple Intelligence; no caso do Apple Watch, o iPhone emparelhado precisa ser compatível com os recursos de IA da Apple.
Em relação aos idiomas, os seguintes são suportados no momento:
- 🇩🇪 Alemão (Alemanha)
- 🇨🇳 Chinês (simplificado)
- 🇰🇷 Coreano
- 🇪🇸 Espanhol (Espanha)
- 🇫🇷 Francês (França)
- 🇺🇸 Inglês (Estados Unidos e Reino Unido)
- 🇮🇹 Italiano (Itália)
- 🇯🇵 Japonês
- 🇧🇷 Português (Brasil)
Como baixar os idiomas para usar no app Mensagens
Antes de mais nada, é necessário baixar os idiomas que você quer usar por meio do app Traduzir (no iPhone/iPad e Apple Watch) ou diretamente na conversa (no caso do Mac).
No iPhone/iPad
Abra o app Traduzir (Translate), toque nos três pontinhos (no canto superior direito) e em “Idiomas”. Baixe aqueles que quiser.
No Apple Watch
Abra o app Traduzir (Translate) no relógio, vá até os três pontinhos e em “Idiomas Baixados”. Faça o download daqueles que quiser usar.
No Mac
Abra o app Mensagens (Messages) e selecione a conversa desejada. Clique no nome da pessoa/grupo (na parte superior) e no menu suspenso ao lado de “Traduzir Automaticamente” para escolher o idioma e baixá-lo.
Como usar a Tradução ao Vivo no app Mensagens
Abra a conversa, toque ou clique no nome/foto da pessoa e habilite “Traduzir Automaticamente”, para escolher o idioma em que a conversa acontecerá e para qual deseja traduzir.
Depois, basta ver a mensagem sendo traduzida em tempo real, junto com o idioma original. Se preferir, toque/clique em cima de “Traduzindo do [idioma]” para escolher o que mostrar no balão ou parar a tradução.