sdx15 / Shutterstock.com
App Mensagens na App Store de um iPhone, que está em cima de um teclado de Mac

Como ver os seus rascunhos de mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
25/09/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Além de suportar as imagens de fundo, o Mensagens (Messages) com iOS/iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 agora também traz um recurso muito útil para quem costuma escrever uma mensagem, mas esquece de enviá-la.

A partir de agora, é possível conferir todos os seus rascunhos de mensagens em uma seção dedicada do aplicativo. Assim, você pode enviá-las ou mesmo descartá-las, se não quiser mais fazer o envio.

YouTube video

Veja como encontrar essas mensagens! 🙂

  1. Abra o app Mensagens (Messages);
  2. No canto superior direito, selecione o botão com três risquinhos — no Mac, ele fica no canto superior direito da barra lateral;
  3. Selecione “Rascunhos”;
  4. Toque/clique na conversa para ver o rascunho.

Observe que o filtro “Rascunhos” só aparecerá caso haja alguma mensagem ainda não enviada.

Muito útil, não é? 💬

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
