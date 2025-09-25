Como ver os seus rascunhos de mensagens no app Mensagens [iPhone, iPad e Mac]

Além de suportar as imagens de fundo, o Mensagens (Messages) com iOS/iPadOS 26 e macOS Tahoe 26 agora também traz um recurso muito útil para quem costuma escrever uma mensagem, mas esquece de enviá-la.

A partir de agora, é possível conferir todos os seus rascunhos de mensagens em uma seção dedicada do aplicativo. Assim, você pode enviá-las ou mesmo descartá-las, se não quiser mais fazer o envio.

Veja como encontrar essas mensagens! 🙂

Abra o app Mensagens (Messages); No canto superior direito, selecione o botão com três risquinhos — no Mac, ele fica no canto superior direito da barra lateral; Selecione “Rascunhos”; Toque/clique na conversa para ver o rascunho.

Observe que o filtro “Rascunhos” só aparecerá caso haja alguma mensagem ainda não enviada.

Muito útil, não é? 💬