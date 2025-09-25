Confira fotos da quinta Apple Store nos Emirados Árabes Unidos, inaugurada hoje

Como informamos no começo deste semana, a Apple inaugurou hoje a sua quinta loja nos Emirados Árabes Unidos. A Apple Al Jimi Mall está localizada no shopping que inspirou seu nome, o qual fica na cidade oásis de Al Ain.

Ela foi projetada pensando no meio ambiente, utilizando materiais sustentáveis, incluindo um piso diferenciado de mamorite de biopolímero, além de operar com 100% de energia renovável.

A loja também foi construída para acessibilidade, com diferentes alturas de mesas e assentos, além de melhor acústica com sistemas de audição assistida expandidos e caminhos amplos e fáceis de navegar.

Estamos entusiasmados em inaugurar a Apple Al Jimi Mall, nossa primeira loja em Al Ain, bem a tempo para a chegada da última geração do iPhone — nossa linha mais inovadora de todos os tempos. A conexão está no centro de tudo o que fazemos no Apple Retail, e os membros da nossa equipe mal podem esperar para ajudar os clientes de toda a Garden City e de outras regiões a descobrir e experimentar todos os produtos Apple, incluindo os modelos mais recentes do iPhone, o Apple Watch Series 11 e os AirPods Pro 3. —Deirdre O’Brien, vice-presidente sênior de Varejo e Pessoas da Apple.

Os clientes podem usufruir de serviços como sessões de compras personalizadas com especialistas e ainda aproveitar uma área dedicada à retirada de produtos para pedidos online.

Também ocorrerão sessões do Today at Apple na unidade, por meio das quais estudantes e visitantes em geral poderão aprofundar sua compreensão dos recursos/dispositivos da Apple — além de fotografia, vídeo, arte, design, música e programação.

Como dito, a Apple Al Jimi Mall é a quinta unidade da Maçã no país, se juntando à Apple Yas Mall e à Apple Al Maryah Island em Abu Dhabi, além das unidades Apple Dubai Mall e Apple Mall of the Emirates, em Dubai.